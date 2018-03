Canelo da POSITIVO a sustancia prohibida

A través de un comunicado, la promotora de boxeo Golden Boy informó este lunes que su peleador, el mexicano Saúl Álvarez, dio positivo por clembuterol en una prueba antidopaje voluntaria de cara a su combate del 5 de mayo ante Gennady ‘GGG’ Golovkin.

Sin embargo, solo le encontraron rastros de la sustancia prohibida y esto es señal de que comió carne de res contaminada, como lo han hecho varios atletas mexicanos que han dado positivo por clembuterol en los últimos años.

“Estos niveles están dentro de lo que se espera de una contaminación de carne”, dijo mediante una carta Daniel Eichner, director del laboratorio de la WADA que hizo la prueba.

El comunicado también indica que la Comisión Atlética de Nevada y Tom Loeffler, el promotor de Golovkin, fueron notificados del suceso.

El púgil pelirrojo también ofreció un comentario al respecto.

“Soy un atleta que respeta mucho a este deporte y esto me sorprende y me molesta pues nunca me había pasado”, dice Canelo. “Haré todas la pruebas que se me pidan para poder clarificar esta bochornosa situación. Tengo la confianza de que al final la verdad sobresaldrá”.

Álvarez de inmediato trasladara su campamento de preparación para el duelo contra ‘GGG’ de México a los Estados Unidos.

Cabe de mencionar de que el boxeador de 27 años de edad no tiene ningún historial de dopaje.

Los excampeones Erik ‘Terrible’ Morales (2012) y Francisco ‘Bandido’ Vargas dieron positivo al clembuterol. Y en 2011, cinco miembros de la selección mexicana, entre ellos Guillermo ‘Memo’ Ochoa, también fallaron un control antidopaje por esta razón.