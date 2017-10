Mira el peinado especial de Yasiel Puig para la Serie Mundial, está de LOCURA

El llegar a una Serie Mundial es un momento especial para cualquier beisbolista, y más cuando llegan por primera vez.

En honor a esta ocasión el jardinero de los Dodgers Yasiel Puig lucera un look bastante peculiar cuando para mediarse ante los Astros de Houston en el Clásico de Otoño.

Yasiel Puig: Blue hair, tongue out. Looks like he's ready for the #WorldSeries.



(: @michaeljduarte) pic.twitter.com/hvQ5V5jana