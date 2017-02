Vince Young desea regresar a la NFL

Vince Young no está listo para decir adiós.

El dos veces quarterback del Pro Bowl contrató al agente Leigh Steinberg, quien le dio la bienvenida a su nuevo cliente en Twitter el miércoles al escribir que Young "tiene el sueño de jugar más fútbol americano, ser un modelo a seguir".

Young, que cumplirá 34 años en mayo, no ha estado en un roster de la NFL desde que finalizó la temporada de 2014, cuando militó con Cleveland por dos semanas antes de que el equipo lo diera de baja. No ha participado en un partido de temporada regular desde 2011, con Filadelfia.

Tras una carrera universitaria llena de récords en la Universidad de Texas, a la que condujo al campeonato nacional en el Tazón de las Rosas de 2006, Tennessee seleccionó a Young en el tercer turno del draft de ese año. La AP lo declaró novato ofensivo del año y llegó al Pro Bowl, y tras la temporada de 2009 fue seleccionado nuevamente, pero nunca estuvo totalmente a la altura de las expectativas.

El mes pasado, Young decidió no defenderse y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional por haber sido arrestado ebrio mientras conducía en Austin, Texas, en 2016. En la actualidad trabaja para la Universidad de Texas, donde promueve la diversidad y la participación en la comunidad.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.