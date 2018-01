Titans firma a Mike Vrabel como su próximo entrenador

Los Titans de Tennessee contrataron el sábado al coordinador defensivo de Houston, Mike Vrabel, como su próximo entrenador después de una rápida búsqueda que concluyó luego de tres entrevistas y solo cinco días después del despido de Mike Mularkey.

El equipo anunció el acuerdo el sábado y se programó una conferencia de prensa para el lunes.

Vrabel fue el primer candidato que entrevistó Tennessee después de despedir el lunes a Mularkey. Mularkey, quien también fue entrenador en jefe de Buffalo y Jacksonville, tuvo marca de 21-22 y guio a la franquicia a su primer triunfo en playoffs en 14 años. Para Vrabel será la primera vez que ocupa el cargo después de 18 años en la NFL, 14 como jugador y cuatro como coach.

La propietaria de los Titans, Amy Adams Strunk dijo a través de un comunicado que era evidente que Vrabel tiene una presencia imponente y una buena relación con el gerente general Jon Robinson, quien inició su trayectoria en la NFL como visor de los Patriots de Nueva Inglaterra, en donde Vrabel ganó tres Super Bowls como linebacker.

"Mike tiene una gran presencia y un profundo entendimiento de como enfrentará esta oportunidad", señaló Strunk.

"A lo largo de su trayectoria, ha jugado para, y ha aprendido y entrenado en organizaciones y equipos exitosos. Sabe lo que se requiere para alcanzar el nivel de éxito sostenido — lo ha visto de primera mano. Tenemos la oportunidad de construir sobre los sólidos fundamentos que hemos establecido durante los últimos años y creo que Mike es la persona correcta para mantener ese progreso".

Tennessee también entrevistó al coordinador defensivo de Carolina, Steve Wilks — en apego a la "regla Rooney" que requiere que los equipos consideren a por lo menos un candidato de minoría racial — y al coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles, Matt LaFleur.

Vrabel emitió un comunicado en el que agradeció a Strunk, Robinson y los Titans por confiar en él.

"Queremos crear una cultura alrededor de las victorias, la competitividad y la tenacidad", dijo Vrabel. "Todo lo que hagamos será enfocado a los triunfos y ser un equipo físico. Queremos preparar a nuestros jugadores para que sepan qué hacer, lo que les permitirá jugar de manera rápida y agresiva".

Vrabel, de 42 años, viene de concluir su primera temporada como coordinador defensivo de los Texans. Durante sus 14 años como linebacker, jugó con Pittsburgh bajo la rienda del coach Bill Cowher, y con los Patriots de Bill Belichick, así como los Chiefs de Kansas City. En 2011 se integró al cuerpo de entrenadores de su alma mater, Ohio State, para hacerse cargo de los linebackers y linieros defensivos.

___

Teresa M. Walker está en Twitter como: https://twitter.com/teresamwalker

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.