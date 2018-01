Cox, de Eagles, dice que nunca ha visto un Super Bowl

Fletcher Cox asegura que jamás ha visto un Super Bowl. Próximamente tendrá la oportunidad, en el terreno y con el uniforme de los Eagles de Filadelfia.

El tackle defensivo, tres veces elegido al Pro Bowl, es uno de los principales motivos por los que Filadelfia enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo próximo en Minneapolis. Los Eagles buscarán el primer trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

Pero Cox, de 27 años, niega ser un gran fanático del fútbol americano e insiste en que jamás sintonizó el Super Bowl en la televisión.

"¿Saben? No veo deportes", sentenció.

Tal vez quiera mirar las mejores jugadas del Super Bowl LII, si es que puede anular los ataques de Tom Brady y si ayuda a que los Eagles obtengan su primer título de la NFL desde 1960.

Para Cox, lo importante es ganar.

"No se ha hablado mucho de nosotros en todo el año", aseveró. "Ésa es nuestra historia, nadie ha hablado de los Eagles, de la defensa o del ataque. Si observan, finalizamos entre los cinco mejores equipos en varias categorías. Este equipo simplemente sigue encontrando formas de ganar, y ése es nuestro lema".

Cox, la duodécima selección general en el draft de 2012, logró cinco capturas y media en 14 partidos. Recuperó un par de balones sueltos y devolvió uno hasta la zona de anotación. Suele enfrentar a dos o tres rivales que intentan el bloqueo, lo que da a sus compañeros la oportunidad de realizar jugadas.

"Nadie lo supera en su posición dentro de esta liga", comentó Bill Belichick, el entrenador de los Patriots. "Es un jugador que te altera todo. Es muy difícil bloquearlo, ya sea que intentes la carrera, el pase o lo que sea".

No es fácil que Belichick elogie a un rival. Cox lo agradece.

"Tengo mucho respeto por un entrenador como Belichick, un tipo que ha estado aquí mucho tiempo y que ha visto a muchos buenos jugadores en esta liga", indicó. "Si él comenta eso, seguramente debo estar haciendo algo bien".

