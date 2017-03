Falta de interés en Kaepernick "huele mal", dice Spike Lee

A Spike Lee le parece sospechosa la falta de interés en el ex quarterback de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, quien es agente libre.

"Me huele mal", expresó el cineasta, quien se preguntó qué crimen había cometido Kaepernick.

Kaepernick se negó a ponerse de pie cuando se entonaba el himno nacional de Estados Unidos la temporada pasada, en protesta por el trato que se le da a las minorías en este país, pero dijo que se pararía en la próxima temporada.

Lee escribió en Instagram el domingo que había almorzado con Kaepernick en Nueva York y le recomendó a los Jets de Nueva York, su ciudad, que tomen en cuenta a Kaepernick.

