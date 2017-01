Ryan guía a Falcons a la final de la Conferencia Nacional

Matt Ryan esgrimió un argumento convincente para ser el Jugador Más Valioso de la temporada: colocó a los Falcons en la final de la Conferencia Nacional.

El quarterback lanzó para 338 yardas y tres anotaciones, y Atlanta doblegó el sábado 36-20 a los Seahawks de Seattle, en la ronda divisional de los playoffs.

En el duelo por el pase al Super Bowl, los Falcons se medirán a los Cowboys de Dallas o a los Packers de Green Bay, que chocan este domingo en el otro encuentro divisional de la Nacional.

"Me siento bien", expresó Ryan, quien llegó a este partido con una foja de 1-4 en los playoffs. "Pienso que ejecutamos bien todo tipo de jugadas. No estuvimos perfectos de ningún modo que pueda imaginarse. Cometimos algunos errores, pero la consistencia fue de verdad muy buena durante todo el día. Estoy orgulloso por la forma en que jugamos".

Después de que los Seahawks anotaron en la primera serie ofensiva del encuentro, la joven defensa de Atlanta logró anular a Russell Wilson y compañía.

Ryan y el productivo ataque de Atlanta se hicieron cargo del resto. Recibieron el apoyo de un castigo que borró una devolución de patada de 80 yardas conseguida por Devin Hester.

El mariscal de campo de Atlanta conectó un pase de siete yardas para que Julio Jones anotara. Hizo lo propio con Tevin Coleman con un envío de 14 yardas. Y con menos de cuatro minutos por disputarse, liquidó a los Seahawks mediante un lanzamiento de tres yardas a Mohamed Sanu, quien estaba en el último rincón de las diagonales.

De inmediato, comenzó a resonar en el graderío del Georgia Dome un coro que pedía para Ryan el premio al Jugador Más Valioso. El público no dejó de gritar durante el encuentro, con lo que dio a los Falcons el tipo de ventaja que suelen disfrutar los Seahawks en su ruidosa casa.

Antes de que una lesión en un pie lo lentificara durante la segunda mitad, Jones fue una pesadilla para Richard Sherman, el cornerback de Seattle. Fue la venganza ante Sherman, quien cometió una interferencia contra el receptor estelar de Atlanta, sin que se sancionara, en la campaña regular.

Los Seahawks ganaron aquel encuentro por 26-24.

De los ocho pases que le lanzó Ryan, Jones capturó seis, para una ganancia de 67 yardas. Con ello, Atlanta dejó claro que no se dejaría intimidar por una férrea defensiva.

Pero como es habitual, Ryan distribuyó sus envíos entre todos los posibles destinatarios. El veloz Taylor Gabriel logró una recepción de 37 yardas.

El corredor Devonta Freeman se escapó de la defensiva secundaria para hacerse de un pase de 53 yardas.

En total, ocho jugadores de Atlanta atraparon pases.

"Él siguió siendo exactamente el mismo que en la temporada regular", comentó el entrenador Dan Quinn, quien está en su segundo año con Atlanta y derrotó al equipo del que fue coordinador defensivo. "Estuvo enchufado con el partido".

Apenas por cuarta vez en su historia de 51 años, los Falcons (12-5) jugarán por el título de la conferencia y por un boleto al Super Bowl.

Disputaron el gran partido sólo una vez, tras la campaña de 1998, y cayeron ante Denver en lo que fue el último duelo de John Elway. Luego de las campañas de 2004 y 2012, sucumbieron en la final de conferencia.

Los Seahawks (11-6-1) estuvieron muy lejos de la eficacia que les dio el triunfo sobre Detroit en el partido de comodines.

