Suspensión no impide preparación de Edelman con Patriots

Julian Edelman ha hecho las paces con el hecho de que no jugará fútbol americano durante las primeras cuatro semanas de la temporada regular.

Eso no impedirá que el receptor veterano se prepare como si fuera estar en el terreno de juego.

Edelman se disculpó varias veces con su equipo y los aficionados luego de la suspensión de cuatro partidos dictada por la NFL por violar la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. Ahora dice que planea utilizar lo que resta del campamento de entrenamiento para asegurarse que su rodilla reparada quirúrgicamente estará lista cuando sea elegible para regresar. El receptor de 32 años se perdió la temporada completa de 2017 con una rotura del ligamento cruzado anterior derecho.

Trabajar su camino de vuelta ha sido un proceso lento que apenas comienza a mejorar.

"Ha sido duro", dijo Edelman el viernes. "Estás día tras día tras día tras día... Siempre intentas salir y mejorar y tengo que hacerlo mucho mejor. Siento que tengo que apoyar mis piernas mucho más".

Edelman se perderá un juego en casa contra Houston, los viajes a Jacksonville y Detroit, más un juego como local contra Miami.

Será elegible para regresar al roster activo el 1 de octubre, lo que permitiría hacer su debut en 2018 el 4 de octubre contra Indianápolis.

Parte de la urgencia de Edelman está alimentada por los cambios que han sucedido en el cuerpo de receptores desde el final de la temporada anterior. Sin duda tendrá un nuevo aspecto cuando abra la temporada gracias a la suspensión de Edelman, la salida del fiel agente libre Danny Amendola y el canje de Brandin Cooks a los Rams.

Eso es agravado incluso más con la incertidumbre en torno al estado de Malcolm Mitchell, quien todavía no participa en una práctica completa tras pasar la temporada anterior en la lista de reservas lesionados (rodilla).

Eso dejó vacantes para que algunos ganen tiempo de juego, y la lista de candidatos en larga.

Entre los que están en el campamento en busca de quedarse en el róster están Chris Hogan , Phillip Dorsett, Kenny Britt , Cordarrelle Patterson y Braxton Berrios. El agente libre Eric Decker firmó el viernes con el equipo tras dar de baja a Jordan Matthews al inicio de esta semana.

Edelman dijo que está motivado por el trabajo del grupo hasta ahora. Particularmente por Patterson, una adquisición en un canje con Oakland.

"Es un muchacho grandioso con el cual estar", señaló Edelman. "Trabaja fuerte, es muy atlético, y definitivamente ayuda a impulsar a la unidad, así que estoy feliz de haberlo conseguido. Va a contribuir de muchas maneras diferentes. Es muy versátil, y sólo por su trayectoria estoy feliz que lo tengamos".

