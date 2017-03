Chad Johnson jugará en México

El wide receiver estadounidense Chad Johnson, quien jugó en la NFL por última vez en la temporada de 2011, jugará un partido en la liga de fútbol americano profesional de México, anunció el viernes el equipo Dinos de Saltillo.

Johnson, quien fue seleccionado seis veces al Pro Bowl, cumplió una trayectoria de 10 temporadas en la NFL, nueve de ellas con los Bengals de Cincinnati y una más con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Saltillo no dio más detalles sobre el acuerdo con Johnson, de 39 años de edad.

Johnson, quien finalizó su carrera con 11.059 yardas y 67 anotaciones, jugará en México el 2 de abril, cuando Dinos enfrente a los Fundidores de Monterrey, al norte del país.

La Liga de Fútbol Americano profesional en México emprende su segunda temporada.

Saltillo debuta en la liga.

