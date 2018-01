Eagles ganan 15-10 a Falcons y disputarán final de la NFC

Las Eagles de Filadelfia remontaron el vuelo con viento a favor y en contra.

Nick Foles concretó varias ofensivas de larga distancia, Jake Elliot anotó tres goles de campo y la defensiva contuvo a sus rivales en la zona más peligrosa del campo para que las Eagles de Filadelfia avanzaran a la final de la NFC tras derrotar el sábado 15-10 a los Falcons de Atlanta.

Foles dirigió avances brillantes de 74 y 80 yardas en la segunda mitad _una con el fuerte viento a en contra y otra con el viento a favor_ y Elliott se reivindicó después de fallar un punto extra al anotar un gol de 53 yardas al final del segundo cuarto, así como otro de 37 yardas y uno más de 21 en la segunda mitad.

Las Eagles (14-3) resistieron las acometidas finales de Atlanta (11-7) cuando los Falcons llegaron a la yarda 9 con un primero y diez, y después a la 2 en cuarta oportunidad.

Después de que Matt Ryan no completó su último pase que se fue de largo por arriba de la cabeza de Julio Jones en la zona de anotación, los Filis pudieron celebrar su primera victoria en la postemporada desde la campaña 2008.

El domingo próximo, las Eagles recibirán a Minnesota o Nueva Orleans por el título de la Conferencia Nacional de Fútbol (NFC por sus siglas en inglés), dentro del torneo de la NFL.

Las Eagles disputaron el Super Bowl por anterior ocasión en la temporada 2004, pero lo perdieron ante Nueva Inglaterra.

"Continuamos creyendo unos en los otros", declaró Foles, quien se convirtió en titular cuando Carson Wentz, un serio contrincante por el título del Jugador Más Valioso, se lesionó una rodilla en diciembre.

"Así ha sido. Nuestro equipó nunca vaciló, la defensiva hizo un trabajo increíble, los equipos especiales: La historia de esta campaña ha sido la unidad entre todos nosotros..."

Foles tuvo una gran actuación al completar 23 de 30 pases para un total de 246 yardas.

Los Falcons, que dilapidaron espantosamente una ventaja de 28-3 en la segunda mitad ante los Patriotas en el Super Bowl de la campaña anterior, ya no tendrán oportunidad de vengar aquella derrota, aun cuando acariciaron la victoria con Ryan casi al final del encuentro.

Jones terminó con nueve recepciones para un total de 101 yardas, y Ryan completó 22 de 36 pases para un total de 210 yardas no obstante la férrea defensiva rival.

A pesar de no ser favoritas para el triunfo aun como primeras clasificadas, las Eagles mostraron sus grandes agallas en una de las zonas más peligrosas de la cancha en el último cuarto.

