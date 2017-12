Ravens vencen a Colts y se acercan a playoffs

Joe Flacco lanzó para 237 yardas y dos anotaciones, Justin Tucker convirtió tres goles de campo, y los Ravens de Baltimore dieron un paso hacia la postemporada, al vencer el sábado 23-16 a los Colts de Indianápolis.

Los Ravens (9-6) no obligaron a que sus rivales perdieran un solo balón, anotaron únicamente dos touchdowns y estuvieron peligrosamente cerca de irse a la prórroga como locales ante uno de los peores equipos de la campaña.

"No dimos nuestro mejor partido", comentó el entrenador John Harbaugh.

Pese a ello, Baltimore resistió apenas los intentos de remontada de los Colts (3-12) durante los últimos dos cuartos, que se disputaron con viento y lluvia.

Baltimore asegurará su presencia en los playoffs como comodín de la Conferencia Americana si derrota como local a los Bengals de Cincinnati el domingo de la semana próxima. Los Ravens, que no avanzan a la postemporada desde 2014, han ganado cinco de seis encuentros, luego de comenzar la temporada con una foja de 4-5.

"Encontramos la forma de ganar. Eso es lo importante, una victoria", resaltó Harbaugh. "No importa. Hay que encontrar la manera de ganar en esta liga".

Indianápolis le complicó el duelo a Baltimore, al acercarse a 16-3 en el tercer periodo, antes de que Flacco lanzara un pase de cuatro yardas para que Maxx Williams anotara con 8:40 minutos restantes.

El encuentro estaba en 23-16 cuando Anthony Walker bloqueó un despeje de los Ravens. Ello dio a los Colts el balón en la yarda 27 de Baltimore con 2:36 minutos por disputarse.

Indianápolis avanzó hasta la yarda 10, antes de que una captura en tercer down y un pase incompleto en cuarto pusieran fin al intento de dar la vuelta al marcador.

"Tuvimos una gran oportunidad de ganar este partido", comentó el quarterback de los Colts, Jacoby Breissett. "Simplemente no lo logramos".

Flacco, quien completó 29 de 38 pases, ha lanzado para siete anotaciones con una intercepción en sus últimos cuatro partidos.

