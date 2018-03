Fuente AP: Sherman llega a acuerdo con 49ers

Richard Sherman llegó el sábado a un acuerdo contractual por tres años con los 49ers de San Francisco, un día después de que el cornerback estelar fue dado de baja por los Seahawks de Seattle, rivales en el Oeste de la Conferencia Nacional.

Una persona relacionada con la liga y con las negociaciones dijo que Sherman llegó al acuerdo luego de pasar el sábado reunido con ejecutivos del equipo. La fuente solicitó permanecer anónima porque no se ha anunciado oficialmente la firma del convenio.

La cadena ESPN informó que el acuerdo de Sherman asciende a 39,15 millones de dólares.

Sherman desempeñó un papel protagónico en la intensa rivalidad entre Seattle y San Francisco al comienzo de esta década. En la final de la conferencia de 2013, desvió un pase que pudo haber significado el triunfo de los 49ers.

Ello derivó en un envío interceptado que dio a los Seahawks el boleto al Super Bowl, donde se coronaron.

A la campaña siguiente, Sherman festejó una victoria en el Día de Acción de Gracias, de visita en San Francisco, al devorar una pierna de pavo junto a la línea que delimitaba la yarda 50.

El jugador detestado por los fanáticos de los 49ers se une ahora al equipo, luego que los Seahawks consideraron que Sherman no valía el salario de 13 millones de dólares que se le adeudaba para 2018. San Francisco confía en que el cornerback pueda causar todavía impacto.

Sherman cumple 30 años a finales de este mes y sufrió una lesión en un tendón de Aquiles, que le costó la mitad de la temporada de 2017. Asimismo, se sometió a una cirugía preventiva en el otro tobillo, tras concluir la campaña pasada.

Los 49ers requerían un cornerback. Ahkello Whiterspoon, reclutado en la tercera ronda del draft de 2017, y K'Waun Williams eran los únicos jugadores experimentados con contrato que podían desempeñarse en esa posición.

El equipo espera que Sherman pueda cubrir la vacante en una defensiva modelada por el coordinador Robert Saleh, después del éxito obtenido en Seattle. Saleh fue asistente defensivo en los Seahawks.

Sherman no fue reclutado sino hasta la quinta ronda del draft, pero se convirtió en un jugador seleccionado dos veces en el equipo ideal de la liga (All-Pro). Se constituyó como pieza clave de una defensiva que lució como la mejor de la liga durante años.

Llegó a ser estrella con los Seahawks, por su actitud desafiante y su disposición para hablar de cualquier tema, además de sus jugadas espectaculares. Sus mejores campañas llegaron en 2013 y 14, cuando Seattle apareció dos veces en el Super Bowl.

