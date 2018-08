Beltré continua con Texas, pero podría cambiar de equipo

Adrián Beltré volvió el miércoles a Texas como parte de los Rangers después de una gira que concluyó el mismo día que el plazo para realizar cambios.

Eso no significa necesariamente que el líder en hits en activo finalizará esta temporada, la última bajo contrato y posiblemente la última de su ilustre carrera, con los Rangers, que actualmente ocupan el fondo de su división.

La posibilidad permanece de que, en la situación adecuada, Beltré sea enviado a un equipo contendiente en agosto para que finalmente tenga la oportunidad de ganar un título de la Serie Mundial.

"Más o menos sé dónde estaré por los próximos... quién sabe", dijo Beltré después de que pasó la fecha límite de canjes el martes, cuando los Rangers estaban en Arizona. "No puedo sentarme y decir al 100% que terminaré aquí la temporada, que estaría feliz de hacerlo. Pero nunca se sabe lo que vendrá".

Beltré, de 39 años y en su 21ma temporada en Grandes Ligas, solo ha estado una vez en la Serie Mundial. Fue en 2011, su primera campaña en Texas.

El gerente general de los Rangers, Jon Daniels , estuvo en comunicación constante con Beltré en las semanas previas al plazo de canjes, dejándole saber al veterano antesalista cada que los demás equipos preguntaban por él. Beltré, quien puede vetar cualquier cambio, también le dijo a Daniels los equipos que estaría dispuesto a contemplar y sus razones.

"Si hubiera salido a otro equipo, hubiera sido a uno donde pudiera ganar, pero también donde pudiera jugar y contribuir", comentó Daniels. "No quería ser un animador. Fue muy claro al respecto. También fue muy claro en que no quería ir a un equipo del que no recibiéramos un cambio justo".

Beltré, quien dijo que las últimas semanas fueron "de pensar mucho" y de "esperar", dijo que no hubo nada cercano que lo obligara a tomar una decisión. Dijo que muchos de los equipos no estaban dispuestos a cumplir sus condiciones.

"No quería ser un jugador de banca", comentó Beltré sin nombrar potenciales destinos.

El dominicano, cuatro veces invitado al Juego de Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro, batea de por vida para .287 con 3.127 hits y 467 jonrones. Esta temporada, también batea para .287 con cinco cuadrangulares y 33 carreras remolcadas en 75 juegos, que incluyen 21 apariciones como bateador designado.

Al igual que prácticamente todos los peloteros de Texas, Beltré será colocado este mes en waivers. Si otro equipo hace una solicitud por el dominicano, los Rangers tendrán dos días para llegar a un acuerdo o retirar la solicitud. En caso de que pase el proceso de peloteros disponibles, se puede llegar a un acuerdo con cualquier equipo.

Daniels dijo que mantendrá comunicación con Beltré, como lo ha hecho durante todo el proceso.

Beltré ha dicho que si llega a jugar otra campaña, le gustaría finalizar su carrera con los Rangers. Cuando se le preguntó a Daniels si espera que Beltré juegue el año entrante, dijo que no sabía.

"No sé si él sepa", dijo. "Lo que nos ha dicho es muy parecido a lo que ha dicho públicamente, que lo meditará, irá a casa con su familia, y verá cómo se siente físicamente".

