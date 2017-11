Wizards: Wall se perderá 2 semanas por lesión en rodilla

El armador de los Wizards de Washington John Wall estará fuera de acción durante dos semanas debido a una inflamación en la rodilla izquierda, informó el equipo el sábado.

Wall, de 27 años, se sometió a una prueba de resonancia magnética, según reveló el entrenador Scott Brooks tras la práctica diurna del equipo el equipo, y que el astro se perdió. Wall recibirá inyecciones de plasma de plaqueta rica y de viscosuplementación con el fin de reducir la inflamación que le ha causado molestias en las últimas dos semanas.

La lesión se produjo cuando Wall tuvo un choque de rodillas con otro jugador en la derrota de Washington ante Dallas, el 7 de noviembre, indicaron los Wizards.

Wall, quien promedia 20,3 puntos y 9,2 asistencias, había dicho que el líquido en la rodilla se incrementó tras recibir terapia intravenosa para lidiar con malestares y migrañas previo a un partido de local de los Wizards ante Atlanta el 11 de noviembre.

Wall se perdió el partido que perdieron 100-91 en Toronto el domingo pasado, pero actuó en los duelos contra Milwaukee y Charlotte. Sumó 31 puntos con 11 asistencias en 41 minutos de acción en la derrota de Washington por 129-124 en tiempo extra ante los Hornets el miércoles, pero no se entrenó el viernes.

Washington tiene marca de 1-1 esta temporada sin Wall, quien también se perdió un duelo por una dolencia en el hombre.

"No me inquieta que John se pierda dos semanas si esto le ayudará a sanar", dijo el centro polaco Marcin Gortat el sábado. "Dos semanas no son dos meses. Podemos compensar su ausencia durante dos semanas y el podrá regresar más fuerte, sano y así podremos seguir adelante. Dicho eso, él es nuestro líder".

El suplente Tim Frazier reemplazará a Wall en el quinto titular, con el checo Tomas Satoransky ingresando a la rotación.