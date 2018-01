Westbrook se desata y Thunder gana 101-91 a Hornets

Russell Westbrook consiguió 25 puntos y siete asistencias para que el Thunder de Oklahoma City se impusiera el sábado 101-91 a los Hornets de Charlotte y superara una racha de cinco derrotas.

Paul George aportó 17 unidades y Steven Adams 14 tantos y 11 tableros para el Thunder, que se vengó de un descalabro previo ante los Hornets esta campaña.

Oklahoma City iba abajo tres puntos al inicio del último cuarto pero remontó con su banca y se puso arriba dos dígitos debido a la mala puntería de Charlotte que sólo acertó 5 de 21 lanzamientos de campo en los últimos 12 minutos de juego.

El Thunder efectúo 97 disparos en su ofensiva contra Charlotte.

La imponente defensiva final de Oklahoma contuvo a los Hornets toda la noche, en particular al final del partido.

El base Kemba Walker, que ha participado en el Juego de Estrellas, sufrió muchos tapones en su intento de penetración y acertó 5 de 17 lanzamientos de campo.

Como sea, Walker fue el máximo anotador de los Hornets con 19 puntos, mientras Dwight Howard terminó con 11 unidades y 17 tableros.

