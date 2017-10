VIDEO: ¿Qué pasa con los Raiders? Uno de sus jugadores casi GOLPEA a un aficionado

La presente temporada de la NFL no ha sido como la esperaban los Raiders y sus aficionados.

Iniciaron como los favoritos para derrocar a los actuales monarcas, Nueva Inglaterra, pero tras empezar con dos victorias, han perdido sus últimos tres juegos y su líder, el quarterback Derek, Todavía se encuentra fuera de acción debido a una lesión de espalda.

Tras el descalabro del domingo ante Baltimore de 30-17 en casa, la frustración se puso como papa caliente.

En una salida del Oakland–Alameda Coliseum, un jugador de los Raiders, el linemen ofensivo Donald Penn, se bajó de su automóvil y confrontó a un aficionado que lo estaba insultando y reclamándole sobre su pobre desempeño y la extensión de contrato de 21 millones de dólares que firmó este verano.

En un mensaje via twitter el jugador que pesa 315 libras y que tiene una altura seis pies con cuarto pulgadas, explicó porque se había exaltado.

He threw a bottle at my car but I should of stayed in the car he was tryna get me to react so he could sue me glad I took a sec 2 think https://t.co/c3VqxjvHeB