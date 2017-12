VIDEO: Jugador de la NFL intercepta el ovoide con el TRASERO

El catálogo de jugadas insólitas en el mundo de los deportes se ha expandido este domingo.

Ante los Falcons de Atlanta, el esquinero de los Saints de Nueva Orleans, Marshon Lattimore, no usó sus manos para interceptar un pase del mariscal Matt Ryan, usó su trasero.

El receptor Marvin Hall no pudo atrapar un envío de Ryan y mandó el ovoide hacia atrás donde cayó sobre los glúteos de Lattimore, quien estaba en el césped tras fallar su intento de tacleada.

Ya con sus manos pudo asegurar el balón.

Step aside, butt fumble.



The butt interception is here #ATLvsNO pic.twitter.com/nNLRwnGkKM