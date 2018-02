PREVIA Y PREDICCIÓN: Brady puede inmortalizarse en el Super Bowl LII, pero Filadelfia representa mucho peligro

El año pasado cuando Tom Brady lideró a los Patriots a un remontada histórica ante los Falcons de Atlanta para ganar su quinto Super Bowl en siete apariciones, se encendió el debate sobre si él mismo o Joe Montana, quien ganó cuatro en el mismo número de intentos con San Francisco, era el mejor de todos los tiempos. Doce meses más tarde, el domingo en el Super Bowl LII ante los Eagles de Filadelfia, Brady se encuentra por octava vez en el gran escenario con la oportunidad de sepultar la polémica y consagrase como el indiscutible mejor quarterback de todos los tiempos.

El originario de San Mateo, California llega al U.S. Bank Stadium de Minneapolis con las estadísticas personales avalando su grandeza.

Además de ser el mariscal con más anillos de Super Bowl en la historia de la NFL (5), también es el líder en yardas lanzadas (2,071), pases completados (207), envíos intentados (309) y touchdowns anotados en la historia de los super domingos. Igualmente, cuenta con cuatro premios como el Jugador Más Valioso del Super Bowl (2002, 2004, 2015 y 2017).

En esta temporada regular, a sus 40 años, fue el que más yardas lanzó (4,577) en toda liga y terminó tercero en anotaciones (32), las dos siendo marcas para un jugador de su edad.

Aunque Brady todavía está siendo cuestionado sobre la condición de su mano derecha -la que usa para lanzar y la cual requirió 12 puntadas hace dos semanas- ante los Jaguars Jacksonville en el juego de campeonato de la Conferencia Americana, mostró que está bien al acumular 290 yardas y dos touchdowns contra la mejor defensiva en contra del juego aéreo en una victoria de 24-20.

Pese a que los Patriots (15-3) son fuertemente favorecidos para ganar el domingo, Filadelfia (15-3) posee una sofocante defensa que puede sacar a Brady de sus casillas.

Bajo las riendas del entrenador en jefe Doug Pederson, los Eagles ostentan la cuarta mejor defensiva de la liga y de acuerdo a las estadísticas de Pro Football Focus, fueron el equipo que más le puso presión a los quarterbacks rivales, hostigándolos el 41% de las veces que retrocedieron para lanzar. Esto no suena nada bien para TB12 pues las únicas veces que ha perdido en el Super Bowl -en 2008 y 2012, ambas contra los Giants de Nueva York- fueron las únicas ocasiones que una defensa lo ha podido presionar más del 40% en las veces que retrocedió para mandar un envío.

También no se sabe claramente si la mejor arma de Brady, el tight end Rob Grokowski, estará disponible para el choque ya que viene lidiando con una conmoción cerebral. Pero el esquema del entrenador en jefe Bill Belichick le dará otros blancos peligrosos como los receptores Brandin Cooks y Danny Amendola y los corredores Dion Lewis y James White.

La fortuna de Filadelfia podría estar en el brazo de Nick Foles

¿Podrán contar con Foles?

Mientras que Tom Brady representa una garantía para Nueva Inglaterra, los Eagles cuentan con una enigma en la posición de quarterback.

Simplemente no se sabe que esperar de Nick Foles en lo que será su cuarto juego en la postemporada tras seis años de carrera.

Esta es la razón porque pese a ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional durante la campaña regular, en lo que va de los playoffs, Filadelfia no ha sido favorecida en ningún partido.

Foles, de 29, que venía siendo un eterno suplente tras tener una excelente temporada con los mismos Eagles en el 2013, tuvo que reemplazar a Carson Wentz -quien estaba teniendo una campaña excelsa y que tenía al equipo como candidato para ganar el Super Bowl- en la Semana 14 debido a una grave lesión de rodilla.

En los últimos tres juegos de la temporada regular y en el juego de la ronda divisional, Foles no hizo mucho para inspirar confianza. Sin embargo, ante Minnesota en el partido de Campeonato de la Nacional, el exjugador de los Rams y Chiefs despertó cuando Filadelfia más lo necesitaba. Sorpresivamente rebanó a la mejor defensiva de la NFL lanzado para 352 yardas con tres touchdowns y un rating de pasador de 144.4, sin intercepciones, en un triunfo de 38-7.

Dos cosas que podrían beneficiar a Foles para poder repetir el tipo de actuación que tuvo contra los Vikings, es que Nueva Inglaterra tiene una vulnerable defensiva aérea -fue tercera en yardas permitidas por esta vía (4020) en la temporada regular. Y que también cuenta con poderoso ataque terrestre que terminó tercero promediando 132.2 yardas por cotejo. Jay Ajayi y LaGarrette son un formidable dúo que pondrá a prueba a una defensa de los Patriots que solo cedió seis touchdowns a corredores rivales, pero que les permitió un promedio de 114.8 yardas por partido

Pronóstico: Los Patriots cuentan con más experiencia y talla, pero no se puede ignorar las cualidades de Filadelfa. Hace 10 años no se pensaba que Tom Brady y compañía podían perder conta Nueva York, y lo hicieron. Los Giants simplemente quisieron más la victoria. Los Eagles llegan con esta misma motivación pues no se les ha respetado y quieren darle a la franquicia su primer Super Bowl. Foles tendrá una buena noche y Filadelfia ganará 34-20.