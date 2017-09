Los Chargers rendirán homenaje a maestra latina

La National Football League y sus equipos celebrarán el Mes de la Herencia Hispana con una serie de eventos especiales durante el Mes de la Herencia Hispana.

La NFL, la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por Hispanic Heritage Foundation) y Nationwide, patrocinador oficial de la NFL, se asociaron para los séptimos Premios anuales al Liderazgo de la Herencia Hispana de la NFL. Los premios reconocen la contribución de líderes hispanos en cada mercado de la NFL.

Cada ganador del premio será reconocido en un partido o evento en su mercado local de la NFL. Con el apoyo de Nationwide, cada ganador seleccionará una organización de su preferencia que preste servicios a la comunidad hispana local para recibir una donación de 2,000 dólares.

Los galardonados con los Premios al Liderazgo de la Herencia Hispana 2017 de la NFL son:

EQUIPO

GALARDONADO CON EL PREMIO

Arizona Cardinals

Catherine Miranda: senadora, representando el 27º distrito de Arizona

Atlanta Falcons

Belisa Urbina: fundadora y directora ejecutiva, Ser Familia

Baltimore Ravens

Jorge Castillo: presidente, Cámara hispana de comercio de Maryland

Buffalo Bills

Eunice Lewin: presidente, Impacto Consulting

Carolina Panthers

Rusty Price: presidente, Centro comunitario Camino

Chicago Bears

Sylvia Puente: directora ejecutiva, Latino Policy Forum

Cincinnati Bengals

Reuben Shaffer: ex oficial jefe de diversidad, The Kroger Co.

Cleveland Browns

Pablo Ros: presidente, departamento de Radiología, Centro médico UH Cleveland; profesor, radiología, escuela de medicina CWRU; radiólogo en jefe, Universidad Hospitals

Dallas Cowboys

Fernando J. Andrade, AIA: presidente y CEO, GSR Andrade Architects, Inc.

Denver Broncos

Andrés Chaparro: presidente y gerente general, Telemundo 25 Denver (KDEN)

Detroit Lions

Rico Razo: gerente de campaña para el Mayor Duggan de Detroit

Green Bay Packers

Karen Menéndez-Coller: directora ejecutiva, Centro Hispano

Houston Texans

Tony Canales: presidente y gerente general, Telemundo 47 Houston (KTMD)

Indianapolis Colts

Marlene Dotson: presidente y CEO, Instituto latino de Indiana; fundadora, Coalición latina contra la violencia doméstica y sexual

Jacksonville Jaguars

Maira Martelo: directora de movilización comunitaria, Fondo de Educación Pública de Jacksonville

Kansas City Chiefs

Pedro Zamora: director ejecutivo, Corporación de desarrollo económico hispano

Los Angeles Chargers

Cynthia Telles: profesora clínica asociada, Escuela de medicina de UCLA; miembro, Junta directiva, hospitales de la Fundación Kaiser

Los Angeles Rams

Fidel Vargas: CEO, Fondo de becas hispanas

Miami Dolphins

Cesar Conde: presidente, NBCUniversal International Group y NBCUniversal Telemundo Enterprises

Minnesota Vikings

Eloisa Echavez: directora ejecutiva, La Oportunidad, Inc.

New England Patriots

Yvonne García: presidente, Junta directiva, Asociación de profesionales latinos para América; vicepresidente senior, gerente de servicios de inversión, State Street Corporation

New Orleans Saints

Peggy Mendoza: vicepresidente y directora ejecutiva, City Year New Orleans

New York Giants

Awilda Diaz-Cruz: sobreviviente de cáncer de mama y abogada

New York Jets

Elsa Candelario: directora ejecutiva, Centro familiar hispano del sur de New Jersey

Oakland Raiders

Jacqueline Martínez Garcel: CEO, Fundación Latino Community

Philadelphia Eagles

Myrna Soto: vicepresidente senior, oficial jefe global de seguridad de información, The Comcast Corporation

Pittsburgh Steelers

Carmen Malloy: especialista de Relaciones con el consumidor, People’s Gas; presidente, Cámara hispana de comercio del área metropolitana de Pittsburgh

San Francisco 49ers

Darrell Cortéz: fundador/director ejecutivo, Fundación Shop with a Cop de Silicon Valley

Seattle Seahawks

Lourdes E. Alvarado Ramos: directora, Departamento de Estado de Asuntos veteranos de Washington

Tampa Bay Buccaneers

Jennifer Whelihan: gerente de Desarrollo económico, condado Hillsborough

Tennessee Titans

Juan Canedo: miembro de Investigación posdoctoral, Meharry-Vanderbilt Alliance

Washington Redskins

María Fernanda Borja: presidente y CEO, Fondo estudiantil latino