VIDEO: Cristiano Ronaldo se suma a la fiebre del Super Bowl

En la noche del sábado, la superestrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mostró en sus redes sociales una foto en la que vestía una indumentaria que se usa en futbol americano. El jugador portugués mostró la foto un día antes del gran juego, el Super Bowl que se jugó entre los Patriots contra los Eagles.

Durante el juego, Ronaldo presentó el video de un comercial para el que hizo parte.

Not bad for my first time playing football pic.twitter.com/oAaLFOnMn8