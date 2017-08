VIDEO: "Te vamos a dar de baja..." (y que lo vean todos)

Como si ser despedido no es suficiente mal momento, Roberto Aguayo tiene que soportar que todo el mundo vea cómo lo despiden...

El momento en que el pateador mexico-estadounidense recibió la noticia de su cese en la oficina del gerente general de los Buccaneers de Tampa Bay, Jason Licht, en presencia del entrenador en jefe Dirk Koetter, fue captado por las cámaras del reality show 'Hard Knocks', de HBO.

"Odio hacer esto, pero te vamos a dar de baja. Agradecemos lo que hiciste por nosotros y debes confiar en ti para mejorar y convertir esas patadas", le dice Litch.

"We're gonna release you."#HardKnocks takes us inside the moment that Roberto Aguayo learned he had been released by the Bucs. pic.twitter.com/0ytpxEmi6y