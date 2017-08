Tom Brady no niega que sufrió una conmoción cerebral la temporada pasada

Tom Brady dijo que cualquier asunto médico es un asunto privado, incluyendo la posibilidad de que haya sufrido alguna conmoción cerebral la temporada pasada.

En sus primeros comentarios desde que los Patriots comenzaron sus campos de entrenamiento, el estelar quarterback dijo el viernes que no está ajeno a problemas como la Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una condición que ha sido detectada en exjugadores de fútbol americano después de su muerte. Sin embargo, afirmó que confía en las medidas que toma para evitar lesiones.

La esposa de Brady, Gisele Bundchen, dijo en mayo al programa "CBS This Morning" que Brady sufrió de alguna conmoción cerebral la temporada pasada, en la que conquistó su quinto título de Super Bowl.

La NFL dijo que evaluó todos los informes de asesores independientes sobre traumas cerebrales y de los preparadores físicos que trabajaron en los partidos de Brady en la temporada de 2016, y no encontró evidencia de que haya tenido alguna lesión cerebral o síntomas de conmociones.

