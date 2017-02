MÁS Patriots NO irán a la Casa Blanca

Tres jugadores más de los Patriots anunciaron que NO irán a la Casa Blanca, con motivo de la recepción que le hará al equipo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber ganado el Super Bowl LI el domingo pasado ante Atlanta.

Ya son seis jugadores lo que rechazan reunirse con el presidente.

El corredor LeGarrette Blount, el ala defensiva Chris Long y el tacle defensivo Alan Branch se unieron al linebacker Dont'a Hightower, el back defensivo Devin McCourty y al ala cerrada Martellus Bennett en la negativa por asistir a la residencia oficial.

Long manifestó que faltaría al evento luego que Chuck Modiano, periodista de The Daily News, le escribió una carta donde le pedía que era el momento de que alzara la voz y se uniera a sus compañeros.

"Oh Chuck, planeaba faltar, no me han preguntado. No necesito una carta explicando mis propias palabras. No me uno a nadie, es mi decisión", escribió en Twitter el jugador.

En tanto, Blount, de raza negra, señaló el mismo argumento que sus compañeros que se manifestaron el miércoles.

"No me siento bienvenido en esa casa", sostuvo el ofensivo en el Show de Rich Eisen.

El número de jugadores que rechazan reunirse con el presidente Trump podría crecer, ya que el corredor James White, héroe del Super Bowl frente a los Falcons al anotar en tres ocasiones, está decidiendo si hacer el viaje o no a Washington.

De la media docena confirmada que no acudirá hasta el momento, solo McCourty tiene contrato vigente con Nueva Inglaterra, por lo que el resto podría estar fuera de la organización para cuando se programe la visita... en caso de que la Casa Blanca no cancele el evento ante tal reacción de los atletas.