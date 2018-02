Los salvajes 'festejos' de fanáticos de Eagles tras ganar el Super Bowl (Video)

Un tipo comió excremento de caballo... un grupo de fanáticos asaltó una estación de servicio... otros rompieron vidrios de una tienda y entraron a robar... varios incendiaron contenedores de basura... así fue la salvaje 'celebración' de muchos por la coronación de Eagles en el Super Bowl.

El fanático que comió excremento...

Eagles fan just ate horse and that's my cue to log off Twitter #Philadelphia #SuperBowl party foulpic.twitter.com/zeWA3ywxsh — IB (@incarceratedbob) February 5, 2018

Los Eagles vencieron sorpresivamente 41-33 a Nueva Inglaterra, con lo que ganaron el Super Bowl por primera vez en la historia.

Los fans de Eagles pasaron de escalar postes por un triunfo para saltar desde ellos...

La celebración de Eagles y toda la gente de Filadelfia llevaba esperando 58 años...

Se lanzó de espaldas desde lo alto... "Dios mío, acabo de ver morir a un hombre", escribió el usuario de Twiter que compartió el video.

OMG I JUST WATCHED A MAN DIE pic.twitter.com/oZHBmDajJa — max (@MaxOnTwitter) February 5, 2018

La campaña anterior, Filadelfia tuvo una foja de 7-9. Ahora, es monarca de la NFL, algo que no conseguía desde 1960, cuando no existía el Super Bowl.

El toldo de la entrada del Hotel Ritz-Carlton colapsó por el peso de más de 30 fanáticos de los Eagles...

The Ritz canopy has collapsed pic.twitter.com/9LBolLtIPY — Busted Coverage (@bustedcoverage) February 5, 2018

“Si hay una palabra para definir 'esto es todo’. Esto significa todo para los fanáticos de los Eagles en todo el mundo. Y a ellos se lo dedicamos”, comentó el dueño del equipo, Jeffrey Lurie.

Los fanáticos llegaron a lo alto de la puerta del ayuntamiento...

Un grupo de fanáticos grita "¡Todo es gratis!", mientras saquea y destroza una estación de servicio.

People yelling “Everything is free,” looting, trashing this gas station. Damn it, Philly we better than this. pic.twitter.com/WecXaAmrFh — Stephanie Farr (@FarFarrAway) February 5, 2018

Fanáticos rompieron una ventana y saquearon una tienda Macy's...