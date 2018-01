Confirmado: Rams vs. Chiefs será en Ciudad de México

Durante su tradicional conferencia de prensa previa al Super Bowl, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que el juego Rams vs. Chiefs será el partido de temporada regular en México en 2018.

"La pasé muy bien en la Ciudad de México. El evento crece cada año. El entusiasmo por el deporte. La afición quiere más partidos", dijo Goodell.

"Ese juego en México tiene muchos años más de vida y llevaremos más partidos", expresó.

El Estadio Azteca sería la sede del juego por tercer año consecutivo.

Sobre la posibilidad de jugar en otras ciudades de México como Monterrey o Guadalajara, el comisionado indicó que se considerará en el futuro, pero que de momento se quedan en Ciudad de México.

Sobre la fecha del partido, indicó que se considera hacerlo de nuevo en noviembre, aunque eso lo decidirán después.

