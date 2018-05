NFL: PROHIBIDO arrodillarse durante el himno nacional

Los dueños de equipos de la NFL aprobaron un nuevo reglamento que busca aplacar la tormenta provocada por las protestas al entonarse el himno nacional iniciada por el quarterback Colin Kaepernick y polarizada por el presidente Donald Trump, que permite a los jugadores permanecer en los vestuarios durante la ceremonia, pero los obliga a estar de pie si deciden salir a la cancha.

El comisionado Roger Goodell indicó que la medida fue aprobada de manera unánime por los propietarios durante la reunión de primavera de la liga en Atlanta, pero incluso eso estuvo abierto a debate.

El director general de los 49ers de San Francisco -el ex equipo de Kaepernick- sostuvo que su franquicia se abstuvo de votar. Jed York agregó que no estaba de acuerdo con un proceso que no involucró directamente a los jugadores.

"Quiero trabajar con mi equipo a fin de garantizar que todo lo que hagamos favorece a promover el tipo correcto de reformas de justicia social y lleva a un mejor Estados Unidos", declaró York.

La Asociación de Jugadores de la NFL indicó que no fue consultada sobre la nueva política y se opondrá a cualquier cambio que viole el contrato colectivo de trabajo.

Claramente, Goodell y la mayoría de los dueños de los equipos sólo desean dejar el tema atrás.

"Queremos que la gente sea respetuosa al himno nacional. Queremos que la gente se ponga de pie", afirmó el comisionado. "Hemos mostrado sensibilidad para asegurarnos que dimos opciones a los jugadores, pero creemos que se trata de un momento importante y es uno en que nos vamos a concentrar".

En la más clara señal de que los jugadores no fueron consultados, toda violación a la regla desembocaría en multas al equipo, no a los jugadores.

Esa sería una forma de evitar impugnaciones legales de parte del sindicato de jugadores, dado que las multas hacia un equipo no estarían sujetas al contrato colectivo

La liga subrayó que los equipos podrían establecer sus propias en sus lugares de trabajo para quienes no muestren respeto por la bandera y el himno, pero se negó a decir en qué consistirían tales políticas.

Dado que la nueva norma es un cambio en los términos y condiciones de empleo que no fue negociado colectivamente, cualquier intento de imponer multas individuales a jugadores que continúen protestando en público sería indudablemente rechazado por el sindicato.

Los dueños dedicaron varias horas al polémico asunto, uno que captó la atención en la misma Casa Blanca.

Kaepernick empezó a arrodillarse durante el himno en 2016, una silenciosa, pero poderosa protesta contra la brutalidad policial y la inequidad racial en el sistema judicial.

Otros jugadores se sumaron a la causa, y el gesto continuó hasta la temporada 2017, incluso después que Kaepernick saliera de los 49ers y no pudo conseguir un puesto con ningún otro equipo.

Trump convirtió el debate en un tema de campaña, al decir que la NFL debería despedir a todo jugador que se arrodille el himno nacional.

La liga no ha llegado tan lejos, pero Kaepernick aún no ha logrado firmar con un equipo y uno de sus ex compañeros y que se sumó a las protestas, el safety Eric Reid, también quedó desempleado.

Ambos han presentado quejas por conspiración contra la NFL.