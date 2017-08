NFL: Se hincan jugadores blancos en himno de EEUU

Seth DeValve se convirtió la noche del lunes 21 de agosto de 2017 en el primer jugador de raza blanca en hincarse durante el himno de Estados Unidos.

El ala cerrada de los Browns de Cleveland, que derrotaron 10-6 a Giants de Nueva York, se unió a 10 compañeros afroamericanos y al menos una decena más mantuvieron una actitud de protesta durante la entonación del himno nacional, en manifestación contra el racismo.

La imagen no fue la más constructiva para la NFL, que ha convertido sus campos en lugares que utilizan algunos jugadores para reivindicar posturas personales y políticas sobre asuntos sociales que se dan en EEUU.

Collins, Johnson, Jabrill Peppers, Seth DeValve, Kenny Britt, Ricardo Louis, Calvin Pryor y Terrance Magee también se colocaron sobre una rodilla mientras Kizer, Shon Coleman, Britton Colquitt, Jason McCourty y Marcus Martin apoyaban a sus compañeros poniendo las manos sobre sus hombros.

#Browns TE Seth DeValve said players wanted to use anthem to "pray for our country." pic.twitter.com/3twqsbduaq