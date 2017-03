NFL: ¡Encuentran en México jersey robado a Tom Brady!

El jersey de Tom Brady fue recuperado en México. De acuerdo al comunicado de la NFL, la prenda estaba en poder de un miembro acreditado de la prensa.

La NFL y el FBI anunciaron este lunes que se localizó el jersey utilizado por Brady en el Super Bowl LI, en el que New England derrotó a Atlanta.

Statement on the recovery of @Patriots Tom Brady jerseys pic.twitter.com/3htT0kWhA6

El jersey, valuado en medio millón de dólares, fue robado durante los festejos de los Patriots tras lograr su quinto anillo de campeones, y recuperado por la Policía de Houston en cooperación con el FBI y autoridades mexicanas, de acuerdo a información proporcionada por el jefe policial Art Acevedo.

Proud @houstonpolice Major Offenders Divison traced Brady Jersey to Mexico & it has been recovered with help of FBI & Mexican authorities.