Lynch de Raiders NO se pone de pie para el himno de EEUU, pero sí para el de México

El corredor estrella de los Raider de Oakland, Marshawn Lynch, ha sido uno de los jugadores de alto perfil que han optado esta temporada no ponerse de pie durante el himno nacional de los Estados Unidos como manera de protesta en contra de las injusticias en el país y la brutalidad policíaca.

Este domingo durante el partido que su equipo jugó ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de Mexico, su acto resaltó más cuando sí se mantuvo de pie durante la entonación del himno mexicano.

Marshawn Lynch sits during the US national anthem, stands for Mexican anyhem pic.twitter.com/8wdaKprEki