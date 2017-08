Los Chargers y Rams abren camino a la “Batalla por L.A.” este sábado en el Coliseo Memorial

Hace un par de semanas, los recién llegados Chargers se estrenaron en Los Ángeles en un partido de pretemporada y para celebrar, días después, ofrecieron tatuajes gratis para sus aficionados. Un gesto que para el pateador de los Rams fue motivo para la burla.

“Si esto de los tatuajes gratis es cierto, pagaré por la remoción”, estipuló en su cuenta de Twitter, Johnny Hekker. “Qué bueno que se ofrece hasta la 1 a.m., buena estrategia de mercado”.

If this free chargers tattoo thing is true, I'll pay for the removal. Good thing it's offered until 1:00am, great target market.