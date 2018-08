El joven mexicano que cumple un sueño de futbol americano en San Diego

En el México donde reina el fanatismo por el futbol soccer, ​​Ethan Gómez se inclinó por otro tipo de futbol, ​​el que usa una pelota ovalada.

Criado en Toluca, a unas 40 millas de la Ciudad de México, Gómez jugó en clubes de futbol americano desde que tenía 6 años. Fue mariscal de campo y jamás ha jugado futbol soccer organizado.

"Quiero jugar en la NFL o en la universidad", dijo Gómez. "Me di cuenta de que mi mejor opción era jugar futbol americano en high school (en Estados Unidos)".

Entonces, a los 15 años, Gómez dejó a sus padres, a un hermano menor y a su hermana, y se mudó a Del Cerro para vivir con una tía, apenas a unos pasos de la Patrick Henry High School en San Diego, California. Ahora tiene 17 años y está en su temporada senior en Henry.

Gómez llegó a San Diego una semana antes de su segundo año. Entró a la oficina de la escuela y dijo que le gustaría jugar futbol americano y, según Gómez, le dijeron que tendría que esperar un año, que la temporada ya había comenzado.

Asistió a un juego esa temporada. ¿Su impresión?

"Es más rápido que el futbol americano en México", dijo Gómez, quien mide seis pies y una pulgada y pesa 180 libras. "Se ve más fuerte. Pensé que sería divertido. Realmente quería probarlo".

Gómez comenzó la temporada pasada como mariscal de campo suplente de los Patriots. Pero después de una derrota en la semana 1, lo pusieron como titular, superando a un senior que había estado en el programa desde que era estudiante de primer año.

Henry batalló para un récord de 3-8, pero el mayor problema fue una defensa que permitía 33 puntos por juego. Es un mariscal de campo atlético al que le gusta correr y no evitar el contacto, Gómez dirigió una ofensiva que promedió 20.6 puntos.

Completó el 54 por ciento de sus pases, lanzando para 1411 yardas y ocho anotaciones. Sufrió siete intercepciones. Gómez corrió para 414 yardas y cinco anotaciones.

En una derrota de 34-27 ante Monte Vista, Gómez pasó para 227 yardas y corrió para 106, incluida una carrera rápida de touchdown de 66 yardas.

"Es muy atlético y tiene un buen lanzamiento de pelota", dijo el entrenador de Monte Vista, Ron Hamamoto. "Patrick Henry va a ponerse bien con él como mariscal de campo".

Gómez es popular entre sus compañeros de equipo porque entrena duro (levanta pesas de 230 libras) y es humilde.

"Es el tipo de chico que jugará con gripa, y hará cualquier cosa que se le pida hacer", dijo el entrenador de Patrick Henry, Mike Martínez. "Es fuerte".

"A todos les cae bien", dijo el ala cerrada/apoyador/y profundo (safety) de los Patriots, Jacob Adelman. "Trabaja duro y por mucho tiempo. Es realmente único. No es un tipo superobstinado, no tiene fricciones con nadie".

Las únicas personas con las que Gómez pudiera tener fricciones son los defensas secundarios a los que puede atropellar cuando sale disparado. No es el tipo de mariscal de campo que busca ir por una alfombra suave.

"Me considero un mariscal de campo móvil", dijo Gómez. "A veces prefiero correr a lanzar. No tengo un gran brazo. Puedo hacer buenos lanzamientos, pero no tengo un brazo de 70 yardas".

Gómez dijo que se sintió atraído por el futbol americano porque "simplemente me hace sentir libre. Soy un tipo que quiere pegar mucho. Siempre estoy un poco estresado. El futbol era una forma de deshacerme de eso".

A Gómez le gusta la cultura estadounidense, comentando que la gente es "muy amigable". Disfruta la playa y ha aprendido a surfear. Mientras que los residentes de San Diego suelen entusiasmarse con la comida mexicana local, al respecto dijo: "Todavía no creo que se compare con la verdadera comida mexicana".

La parte más difícil de estar a 1731 millas de casa es estar separado de su familia. Sentado en una banca en el campo de futbol americano de Patrick Henry, tomando un breve descanso de la práctica, Gómez se emocionó al hablar de su madre, padre, hermana y hermano.

"Emocionalmente", dijo, "es muy, muy difícil". "Haber crecido en el seno de esa familia es lo más importante de mi vida. Estar separado de ellos es algo doloroso".

Habla con su familia una vez a la semana y vuela cuando puede.

De sus padres, que son abogados, dijo: "Están haciendo lo que pueden para mantenerme aquí, ayudándome a perseguir mi sueño. Lo hago por ellos".

Gómez usa el número 12, al igual que su ídolo, Aaron Rodgers.

"La forma en que se mueve", dijo Gómez, describiendo lo que le gusta de Rodgers. "Está tranquilo todo el día".

Gómez es un buen estudiante, con un GPA cerca de 3.6. Anhela jugar futbol americano universitario.

"Ese ha sido mi sueño desde que tenía 8 o 9 años", expresó.

Asistió a campamentos cerca de Los Ángeles este verano, con la esperanza de atraer la atención de entrenadores universitarios.

Mientras tanto, será el hombre detrás del centro para Henry este otoño, tomando pases en la formación escopeta. Martínez dijo que tal vez le pida a su mariscal de campo que juegue algunos pases como profundo.

"Ese es el tipo de atleta que es", dijo Martínez.

"Si los entrenadores me necesitan para profundo o en cualquier otra posición, estoy abierto", dijo Gómez. "Quiero ayudar al equipo de cualquier manera que pueda". Si eso significa ser profundo o taclear, lo haré con gusto".

Norcross es periodista independiente.