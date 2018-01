RESUMEN: La gran temporada de los Rams se ACABÓ; son eliminados por Atlanta

La temporada mágica de los Rams llegó a un abrupto final el sábado en el Coliseo de los Ángeles.

A la inoperancia a la ofensiva y la experiencia de los Falcons Atlanta peso mucho y cayeron 26-13 en la ronda de comodín de los playoffs de la NFL.

El quarterback de los Carneros, Jared Goff, no estuvo fino a la hora de concreta sus envíos; solo conectó 24 de 45 pases. Terminó la noche con 259 yardas y un touchdown.

Todd Gurley el corredor estrella del equipo angelino que fue cobijado por gritos de “MVP” pues es candidato a llevarse el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, tuno una noche opaca.

Tras anotar ocho touchdowns en los cuatro juegos que disputó en diciembre Gurley se fue en blanco ante los Falcons. Solo pudo acumular 101 yardas por tierra y 10 por aire.

Las pérdidas de los ovoide fueron claves para los Carneros en su descalabro, tuvieron dos.

La más dolorosa sin duda fue cuando faltando 1:23 en el primer cuarto, Pharoh Cooper soltó el ovoide la yarda 28 de los angelinos en una devolución. Damontae Kazee de Atlanta recuperó el balón para dárselo a su ofensiva. Con buena posición de campo los Falcons canjearon el regalo por un touchdown del corredor Devonta Freeman ocho jugadas después.

12 de los puntos de Atlanta fueron por conducta de su pateador Matt Bryant quien concretó los cuatro goles de campo que intentó, siendo el más de 54 yardas.

1:53 4r cuarto, 26-20 Atlanta - Con sus tres time outs, Atlanta esta buscando agotar el reloj corriendo el ovoide, pero son forzados a devolver el balón desde su 1; el estadio ya está medio vacío 1

2:05 4r cuarto, 26-20 Atlanta - Los Rams le entregan ovoide a Altana en la 5 de ellos tras agotar su downs; Los Ángeles recorrió 73 yardas en 17 jugadas por se fue con las manos vacías; en la penúltima jugada de la serie parecía que el tight end Tyler Higbee había anotado pero el touchdown fue anulado por los oficiales pues el ovoide tocó el césped

5:46 4r cuarto, 26-13 Atlanta - TOUCDOWN de Atlanta, los Falcons se alejan, fue una serie de ocho jugadas que recorrió 68 yardas y que terminó con un pase de Matt Ryan a Julio Jones de 8 yardas; la jugada clave fue un pase de 53 yardas a Mohamed Sanu que puso a los Falcons en la 9 de los Rams

10:54 4r cuarto, 19-13 Atlanta - Los Rams ecuntran puntos pero solo tres gracias a un gol de campo de Sam Ficken; habían recorrido 80 yardas en nueve jugadas, Gurley tuvo una corrida de 33 yardas

:24 3r cuarto, 19-10 Atlanta - Otra serie larga de Atlanta, 45 yardas y diez jugadas para concretar un gol de campo de 54 yardas, fue el cuarto de Matt Bryant; los Rams se están rezagando

6:45 3r cuarto, 16-10 Atlanta - Tras 17 jugadas los Falcons solo pudieron convertir un gol de campo de Matt Bryant para expandir su ventaja

7:49 3r cuarto, 13-10 Atlanta - Los Falcons han dominado el ovoide en este periodo, ya están en el red zone los Rams

EMPIEZA LA SEGUNDA MITAD

El corredor estrella de los Rams Todd Gurley solo recorrió 45 yardas en ocho acarreos, su corrida más larga fue de 26 yardas

Jared Goff ha completado 10 de 19 pases para 127 yardas con un touchdown, Matt Bryant por Atlanta ha completado 11 de 16 para 86 yardas

MEDIO TIEMPO, 13-10 Atlanta

:03 2do cuarto, 13-10 Atlanta - Los Rams se van a los vestidores para el medio tiempo acercándose en el marcador, recorrieron 84 yardas en nueve jugadas, se tuvieron que conformar con gol de campo de 35 yardas de Sam Ficken; la mejor jugada de la serie gue un bombazo de Goff a Robert Woods de 38 yardas que puso a los angelinos en la zona roja de los Falcons

2:40 2do cuarto, 13-7 Atlanta - TOUCHDOWN de los Rams, Jared Goff se conecta con el receptor Cooper Kupp para un pase 14 yardas, recorrieron 79 yardas en siete jugadas

8:34 2do cuarto, 13-0 Atlanta - En cinco series ofensivas hasta el momento , los Rams solo han podido entrar al campo de los Falcons una vez; lo más lejos ha sido la 48 de Atlanta

11:34 2do cuarto, 13-0 Atlanta -TOUCHDOWN-Tras ocho jugadas los Falcons recorrieron 32 yardas y el corredor Devonta Freeman encontró el end zone en una corrida de tres yardas, los Rams se están quedando atrás

1:22 1r cuarto, 6-0 Atlanta -Pharoh Cooper pierde el ovoide en despeje, Atlanta recupera el balón en la 32 de L.A.

