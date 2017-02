Despiden a ex NFL por foto de hace tres años

El ex jugador de la NFL, Fernando Bryant, fue despedido como coach de la preparatoria de Georgia al parecer por una foto en redes sociales de su esposa de hace tres años.

Bryant, que fue un esquinero que jugó 10 temporadas en la NFL con Jacksonville, Detroit, Nueva Inglaterra y Pittsburgh, y campeón del Super Bowl XLIII, fue despedido sólo tres semanas despuÈs de haber firmado con la escuela.

El ex jugador fue contratado para ser el entrenador en jefe de los Strong Rock Christian School, pero al poco tiempo le pidieron su renuncia por quejas de padres de familia por su pasado en redes sociales. Al rehusarse lo 'corrieron'.

La foto que provocó la molestia fue una en el Instagram de su esposa, en donde se ve al ex jugador con una botella de alcohol en la mano.

Bryant, selección global 26 del Draft de 1999, mencionó que tuvo un proceso largo para ser contratado, en el cual nadie le mencionó que no podía ingerir este tipo de bebidas.



Además, las autoridades escolares conocían de dicha foto, sólo que se volvió problema cuando los padres se quejaron. En la carta de despido se menciona que hubo molestia por parte de las familias por sus "dudosos valores cristianos" y que sí fue por redes sociales, aunque no especificaron por cuál imagen.

La escuela requiere que sus empleados sean cristianos renacidos, pero Bryant asegura que no se le mencionó nada sobre las reglas de las redes sociales, agregando que la foto en cuestión, que según una fuente fue ésa, fue en un evento de un patrocinador.

"Es muy desalentador, atravesé un largo proceso. No entiendo la postura del día que me contrataron al día en que ya no podían tenerme como su coach. Nada ha cambiado", dijo Bryant.