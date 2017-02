Desde el Super Bowl... "¡Tiren ese muro!"

Feliz tras conseguir su primer anillo de campeón, Martellus Bennett, ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, aseguró que se encuentra emocionado por su próxima visita a México y le mandó un mensaje a Donald Trump.

"¡Tiren ese muro! ¡Que tiren ese muro! ¡Amo México!", comentó el jugador en entrevista para Fox Sports.

Ante otros micrófonos, aseguró que no asistirás a la Casa Blanca, donde el presidente Trump recibirá al equipo campeón.

"Es lo que es. La gente sabe cómo me siento al respecto (llegada de Donald Trump a la presidencia). Solo síganme en Twitter", comentó al ser cuestionado por su decisión.

En su cuenta de Twitter (@MartysaurusRex), Bennett ha posteado mensajes en contra de las polÌticas de Trump.

Al preguntarle si le preocupa que Bob Kraft, dueño de los Pats y amigo del presidente, se enojaría por el desaire, Bennett contestó: "No es algo que me preocupe, en realidad no me preocupa para nada".

Su compañero Tom Brady, mariscal de campo, también es reconocido amigo de Trump, y Bennett opinó al respecto.

"Uno no trae eso al trabajo (asuntos políticos). Todos tenemos nuestras creencias. Aceptamos a la gente por como es", señaló.