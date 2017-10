Entrenador de los Dolphins renuncia tras polémico video

Chris Foerster, uno de los entrenadores de los Miami Dolphins de la NFL, renunció este lunes de su cargo tras divulgarse el fin de semana por la redes sociales un video en el que está esnifando un polvo blanco.

"Estoy renunciando a mi posición con los Miami Dolphins y acepto la plena responsabilidad por mis acciones", aseguró Foerster en un comunicado.

"Quiero disculparme con la organización y mi único objetivo es conseguir la ayuda que necesito con el apoyo de mi familia y profesionales médicos", agregó el entrenador de la línea ofensiva de los Dolphins.

Chris Foerster aspira polvo antes de una reunión de equipo. Una fuente de los Dolphins dijo que el video parecía haber sido tomado en las oficinas del club.

Foerster aspira la sustancia blanca a través de un billete de enrollado y habla con una mujer con quien tiene una relación, sin revelar su identidad.

#Dolphins OL coach Chris Foerster is resigning from his position after this video surfaced last night pic.twitter.com/J5LFL0h4FE