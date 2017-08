Chargers regala tatuajes a sus aficionados como celebración por su regreso a Los Ángeles

Los Chargers se estrenaron como un equipo más de Los Ángeles el pasado fin de semana cuando cayeron contra los Seahawks de Seattle en el StubHub Center. Para celebrar el regreso a su ciudad de origen, el equipo ofreció tatuajes gratis a sus seguidores.

Los Chargers tuvieron su primera temporada en 1960 en Los Ángeles, para después residir en San Diego por 55 años, desde 1961 hasta el 2016.

“Esto es más que un tatuaje, es una pasión”, dijo emocionado a HOY Deportes, Anthony Sevilla, quien fue uno de los primeros en atender al llamado del equipo para marcar su efusión a los Cargadores.

El hijo de mexicanos dijo que tan pronto escuchó que tendría la oportunidad de tatuarse algún símbolo del equipo del que es seguidor desde que tenía 10 años, no lo pensó dos veces.

Jad El Reda Jad El Reda

“Supe de esto por medio de Facebook y me pareció una buena idea porque era algo que yo quería hacer”, dijo Sevilla, quien reside en Anaheim y es parte del club de aficionados Los Angeles Chargers Fanb Club en Facebook. “Estuvimos en el juego de los Chargers el domingo y le dije a mi primo que quería hacerme uno y mira, salió esto”.

La organización de los Chargers estuvo en un salón de tatuajes el martes en West Hollywood por 12 horas atendiendo a los aficionados, quienes tenían la opción de seleccionar uno de los tres diseños disponibles.

Aunque muchos de los que se presentaron tuvieron que esperar hasta nueve o 10 horas para ser tatuados, no todos corrieron con la misma suerte y tuvieron que irse con las manos vacías. De todas formas, los Chargers entregaron cupones o vales para que puedan volver en otro momento a tatuarse.

Para Dennis Argueta, uno de los tantos seguidores que se presentaron para aprovechar el regalo de los Chargers, siente que el tatuaje simboliza más que un escudo o un diseño.

“El tatuaje representa esa vinculación con los amigos, familiares”, dijo Argueta, quien reside en Boyle Heights. “El año pasado llevé a mi hijo a su primer partido de los Chargers y fue un gran sentimiento, lo disfrutamos mucho”.

La pasión por los ‘Bolts’, según explicó Argueta, empezó desde su adolescencia y ahora que el equipo está tan cerca, espera ver todos los partidos posibles en Carson junto a su hijo.

“Recuerdo en 2005 o 2006 que empecé a disfrutar del futbol americano, me reunía con mis amigos y era algo que me gustaba hacer, estar todos juntos”, contó Argueta. “Como Los Ángeles no tenían un equipo, los Chargers eran lo más cercano a nosotros”.

Los Chargers jugarán su segundo partido de pretemporada nuevamente en casa, esta vez ante los Saints de Nueva Orleans este domingo en el StubHub Center (5 p.m., ABC).