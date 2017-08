Aficionados de Chargers listos a iniciar la ‘Batalla por Los Ángeles’ contra los Rams

La pretemporada de la NFL comienza este fin de semana para los Chargers, quienes nacieron en Los Ángeles en 1960 y regresaron de San Diego tras una ausencia de 55 años.

El otro equipo angelino, los Rams, pasó por algo similar en 2016 cuando volvió de San Luis después de 22 años.

Las aficiones de estos reclaman a sus equipos como los “originales”, “dueños de L.A.” y por esto, muchos temen que la situación entre los fanáticos llegue algún a día a tornarse violenta por la pasión que genera este deporte. Sin embargo, los aficionados de los ‘Bolts’ consideran que esto no será así como sucedió con los los Raiders durante los 80s y parte de los 90s.

“No creo que será lo mismo”, dijo Manny Muñoz, un seguidor de los Chargers. “El problema de los aficionados de los Raiders en los 80s… fue un tiempo diferente, otra experiencia. Pienso que Los Ángeles ha evolucionado y los aficionados de Rams y Chargers se respetan, prácticamente seremos compañeros de cuarto, de edificio. Somos menos notorios por buscar problemas, somos más relajados, nos gusta hacer una barbacoa y ver los partidos… como debe ser”.

Según el hijo de mexicanos, considera que su equipo tendrá una mejor temporada que la de Rams en su regreso a Los Ángeles.

“Creo que los Chargers tendrán un buen producto en el terreno, mejor que los Rams y seguramente ganarán la ‘Batalla por L.A.’”, dijo Muñoz a HOY Deportes, quien es miembro del grupo “Los Angeles Chargers Fans” en Facebook.

Para Nia Simone, quien es hija de madre mexicana, siente que la afición de los Rams acompañó lo mejor que pudo a su equipo en 2016 y a pesar de que tuvo un buen inicio de año, no pudo mantener el momento. Sin embargo, asegura que serán los Chargers los que más llamarán la atención en Los Ángeles.

“Los Rams tienen una afición muy comprometida, pero en cuestión de quién será ‘dueño’ de Los Ángeles, creo que los Chargers tienen un mejor equipo, especialmente cuando se enfrenten entre ellos”, dijo la residente de Downey y estudiante de Kinesiología en Cal State University, Dominguez Hills. La universidad está justo al lado del StubHub Center, en donde los Chargers jugarán los próximos tres años mientras se construye su estadio compartido con los Rams en Inglewood.

Por su parte, Edward Durán, espera que tal como él y muchos otros seguidores angelinos iban a apoyar al equipo en San Diego, que ellos también ahora vengan a hacer lo mismo en L.A.

“Hay una base de aficionados en San Diego que aún no sabe si quiere seguir aún al equipo”, explicó el militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durán y su grupo, que es parte de la página web WeChargeLA.com, se acercaron a aficionados de los Rams y “les dijimos ‘miren, venimos a disfrutar de todo esto, vamos a apoyarnos entre nosotros’. Mi mensaje para los seguidores de San Diego es que recuerden como los apoyamos allá también y que sigan apoyando al equipo acá. No hay que olvidarse que el equipo lo hacen los jugadores y no los dueños, no maltratemos a los jugadores”.

Para Liz Baes, que ha sido aficionada del equipo por 15 años, ha visto el crecimiento de seguidores que buscan ser parte de la organización que representa y asegura que cualquiera puede acompañarlos previo a cada juego como el del domingo contra los Seahawks de Seattle (5 p.m.).

“Somos una organización orientada a la familia”, explicó Baes. “La gente nos puede encontrar en el estacionamiento 11 en el StubHub Center cada juego y todos son bienvenidos”.