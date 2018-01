15 datos IMPERDIBLES del Super Bowl LII

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados año con año, ya que más allá de ver enfrentarse a los dos equipos finalistas de la NFL, está acompañado de shows musicales, comerciales millonarios, toneladas de aguacate y apuestas que no te imaginas.

El duelo

Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia son los equipos que buscarán el trofeo Vince Lombardi el 4 de febrero en el US Stadium de Minnesota.

Los Pats se presentan por décima ocasión en el Super Bowl, donde tratarán de lograr el segundo título consecutivo y el número sexto de la franquicia, de la mano del coach Bill Belichick y el QB Tom Brady, quienes poseen cinco anillos de campeonato.

Del otro lado estarán los Eagles, equipo que se presentará por tercera ocasión en el Super Bowl; en ninguna de sus ocasiones anteriores logró imponerse en el Gran Juego.

Por el sexto

Nueva Inglaterra terminó la temporada con un registro de 13-3, para apoderarse por noveno año consecutivo de su División. Sus únicas derrotas en la campaña fueron ante Chiefs, Panthers y Dolphins.

En la Ronda Divisional, los Patriots se impusieron 35-14 ante Titans, mientras que el Campeonato de la AFC lo ganaron ante los Jaguars, con una remontada por 24-20.

¿La tercera la vencida?

Filadelfia quiere estrenar sus vitrinas con un trofeo Vince Lombardi tras dos decepciones.

El equipo dirigido por Doug Pederson finalizó la campaña con un 13-3, su mejor registro desde 2004, temporada en la que también llegó al Super Bowl. Sus derrotas en 2017 fueron ante Chiefs, Seahawks y Cowboys.

Para llegar al Súper Domingo, Eagles venció 15-10 a Falcons en la Ronda Divisional y privó a los Vikings de luchar por el título en su ciudad con un aplastante 38-7.

La historia lo espera

Tom Brady podría convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en conseguir seis anillos de campeón, ya que actualmente está empatado con Charles Haley, con cinco.

via GIPHY

La estrella de los 'Pats' lideró la Liga este 2017 como el quarterback con más yardas lanzadas (4,577) y además fue clave en los dos juegos de Playoffs, a pesar de haber sufrido un corte en la mano derecha antes del juego frente a Jacksonville.

De la banca al Super Bowl

Nick Foles pintaba para pasar un año viendo desde la banca el éxito de su equipo; sin embargo, cuando se lesionó Carson Wentz, tuvo que entrar al quite y ha respondido con creces.

via GIPHY

Ya con el boleto al Super Bowl LII en la bolsa intentará convertirse en el décimo pasador suplente en levantar el Vince Lombardi, tal como lo hicieron Earl Morrall, Roger Staubach, Terry Bradshaw, Jim Plunkett, Doug Williams, Jeff Hostetler, Kurt Warner, Trent Dilfer y su rival del próximo 4 de febrero, Tom Brady.

Con sabor a revancha

No será la primera vez que Nueva Inglaterra y Filadelfia se vean las caras en un Super Bowl, pues ya fueron protagonistas en la edición XXXIX, en Jacksonville, Florida.

It's a Super Bowl rematch! The @Patriots beat the @Eagles to win Super Bowl XXXIX. They'll face off again in @SuperBowl LII. #GoPats #FlyEaglesFly pic.twitter.com/y0Yyyxv3CP