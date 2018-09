Kaepernick se mantiene vigente en la NFL

Contrario a las intenciones de la NFL, Colin Kaepernick se mantiene vigente.

El ex mariscal de campo de los 49's de San Francisco, cuya demanda contra los dueños de los equipos de la Liga por, supuestamente, coludir para evitar que regrese a la acción se fue a juicio hace unos días, es uno de los rostros de la nueva campaña de Nike, que conmemora el aniversario 30 del icónico eslogan "Just Do It".

El comercial, que fue compartido por Kaepernick en sus redes sociales, contiene el mensaje: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificarlo todo".

Las protestas de "Kap" contra la injusticia social y la desigualdad racial, que comenzaron en agosto de 2016 al sentarse y luego hincarse durante el himno nacional de Estados Unidos, desencadenaron un movimiento en la Liga, que se mantiene vigente, y se ha vuelto un problema para los propietarios, el comisionado Roger Goodell y hasta el Presidente Donald Trump.

Desde que el quarterback se convirtió en agente libre en 2017, ningún equipo lo ha firmado.

"Creemos que Colin es uno de los atletas más inspiradores de esta generación, que ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance", declaró Gino Fisanotti, vicepresidente de Nike en Norteamérica, a ESPN.

La marca de la palomita firmó a Kaepernick en 2011 y lo mantuvo en su roster de patrocinados, aunque no lo había utilizado en los últimos dos años.

Otros de los atletas que forman parte de la campaña "Just Dot It" son el receptor de los Gigantes de Nueva York, Odell Beckham Jr., y el linebacker de los Halcones Marinos de Seattle, Shaquem Griffin, además de Serena Williams y LeBron James.

En marzo pasado, Nike firmó un acuerdo por 8 años con la NFL para ser el proveedor oficial de los uniformes y la indumentaria que usan jugadores y coaches en las líneas de banda.