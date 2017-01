Boleto promedio de Super Bowl XL es de casi $5,000

Preparativos para el Super Bowl

LARRY W. SMITH / EFE

Vista de hoy, 31 de enero de 2017, del estadio NRG, sede de la edición 51 del Super Bowl, en Houston, Texas. El evento deportivo se llevará a cabo el próximo 5 de febrero entre Patriots de Nueva Inglaterra y Falcons de Atlanta. EFE/LARRY W. SMITH ** Usable by HOY and SD Only **