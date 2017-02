Brady Poppinga: Este Super Bowl es un partido de poder a poder

CHICAGO – Llega el súper domingo donde los New England Patriots chocan contra los Atlanta Falcons en el Super Bowl LI de Houston que definirá al campeón de la temporada de 2016 en la NFL.

Un partido que levanta pasiones y de interés mundial por todo lo que le rodea tanto en lo deportivo, espectáculo y económico. Y quien mejor para analizar este choque de trenes que un ex jugador como Brady Poppinga, ex apoyador de los Green Bay Packers, con los que ganó el Super Bowl XLV (2011) y que actualmente es comentarista para Fox Deportes, cadena que transmitirá en directo y en español el Super Bowl este domingo.

Ambos equipos van en busca de hacer historia, los Patriots juegan su noveno Super Bowl e intentarán ganar su quinto con el mariscal Tom Brady y el entrenador Bill Belichich. Mientras que los Falcons, liderados por el mariscal Matt Ryan, juegan el segundo Super Bowl para intentar coronarse por primera vez en su historia.

Poppinga, que ha perfectamente español al haber estudiado un par de años en Uruguay, nos da exclusiva las claves y su pronóstico para un partido que luce tremendamente igualado y que puede batir muchos récords dentro y fuera del emparrillado.

¿Cómo ves el choque entre el equipo más anotador, Falcons, y el que menos puntos recibe, Patriots?

Es un partido de poder a poder. Todo va a depender de la defensiva de los Falcons, que ha sido una de sus debilidades, en contra de la ofensiva de los Patriots, que está liderada por Tom Brady, uno de los mejores quarterback de la historia de la NFL. Viéndolo desde este ángulo la ventaja estaría con los Patriots. Pero tampoco podemos olvidar que Matt Ryan está jugando a un nivel tan alto que puede neutralizar esta debilidad de su defensiva. Si los Atlanta Falcons pueden tener un partido como el que hicieron en la ronda divisional y de campeonato, anotan puntos tan rápidos que al mismo tiempo ayudan a su defensiva porque las ofensivas de los otros equipos tienen que apurarse, pasar el balón más que correrlo y esto le ayuda mucho a su defensiva porque saben de antemano lo que va hacer la ofensiva rival. De todas formas pienso que la ventaja la tienen los Patriots, pero si Matt Ryan juega como lo ha hecho toda la temporada y postemporada puede marcar la diferencia para los Falcons.

New England Patriots y Atlanta Falcons chocan este domingo en un apasionante duelo en Houston por conquistar el Super Bowl LI. AP

¿Qué te parece el duelo de los mariscales Brady vs. Ryan?

Va a ser un duelo increíble entre Brady y Ryan porque son dos de los mejores quarterbacks de la temporada. Tom Brady tiró 28 touchdowns y sólo recibió dos intercepciones, mientras Ryan tiró 38 touchdowns por siete intercepciones. Los dos son muy precisos con los pases, pero para mí Ryan está jugando mucho mejor. Repito, si Ryan puede mantener la forma en que está jugando van a ser muy difíciles de derrotar.

¿Cuáles son tus claves para el partido?

Para los Patriots, en defensiva, tienen que contener al receptor Julio Jones. No digo que lo anulen por completo porque eso no lo pueden hacer a menos que se lesione. Pero si lo pueden contener para que no tenga esas jugadas como tuvo ante los Packers con esos pases largos para anotar touchdowns o esos pases que atrapaba en el tercer intento para seguir moviendo las cadenas, entonces pueden estar en una buena posición. Otra cosa importante para la defensiva de los Patriots es que tienen que marcar bien a los dos corredores de los Falcons, Tevin Coleman y Devonta Freeman, porque los dos son una pesadilla para la defensiva. Son buenos corredores pero a la vez son como receptores abiertos también. Así que la habilidad de contener a Julio Jones y la habilidad para manejar a los dos corredores va a ser clave para la defensiva de los Patriots. Para la ofensiva de los Patriots, si yo fuera ellos, trataría de mantener posesión del balón lo más que pueda durante el partido, queriendo decir que voy a cargar mucho en las jugadas de ataque terrestre, comiendo el reloj y haciendo que Matt Ryan y su ofensiva se quede en las bancas y se enfríen. Para los Atlanta Falcons es sencilla la clave. Ryan tiene que seguir jugando al mismo nivel que ha jugado hasta ahora y si no, seguro, los Falcons van a perder. Todo depende de cómo esté jugado Ryan, si sigue distribuyendo el balón bien, utilizando todas las armas ofensivas que tiene, no enfocarse y depender sólo de Julio Jones y siendo certero en sus pases. Si logra hacer todo eso, van a ser muy difíciles de derrotar.

Patriots y Falcons nunca han chocado en postemporada. La última vez que se enfrentaron fue en 2013 con victoria de Tom Brady (der.) sobre Matt Ryan (izq.). Getty

¿La experiencia de los Patriots en Super Bowls puede ser una ventaja ante la bisoñez de los Falcons?

La experiencia siempre parece que es una ventaja. Pero recientemente leí un estudio de los últimos 10 Super Bowls donde comparaba la experiencia en estos partidos entre los dos equipos y en siete de ellos, el equipo con mayor grado de experiencia en sus jugadores habían perdido. Así que cuidado porque últimamente los que no tienen experiencia han ganado más.

¿Tu favorito a ganar el Super Bowl?

Uff, cada día cambio. Pero si tuviera que darte un favorito ahora (martes) serían los Patriots, pero quizás mañana pienso en los Falcons.

Chicago Opina

¿Quién ganará el Super Bowl?

-Héctor Lozano (Univisión): Patriots

-Rodrigo Arana (Telemundo): Falcons

-Omar Ramos (Chicago Bears): Falcons

-Mateo Moreno (Chicago Bears): Patriots

-Liz Liz Jiménez (La Ley 107.9 FM): Patriots

-Jorge Trujillo (Espn Deportes): Falcons

-Rafael Duque (Columnista Hoy): Patriots

-David Díaz (ex boxeador): Patriots

-José L. Sánchez Pando (Hoy): Falcons