Critican a Nike por Kaepernick

Parece ser que Colin Kaepernick tiene más detractores que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ayer, la marca deportiva Nike presentó su nueva campaña de Just do it con el ex quarterback de San Francisco, el cual tiene el eslogan "Cree en algo, aunque eso signifique sacrificar todo".

Tras el anunció, comenzaron a circular fotos y videos de personas que cortaron el logo de la marca de su ropa o incluso hasta la quemaron.

"Primero la NFL me obliga a elegir entre mi país y mi deporte favorito, escogí mi país. Ahora Nike me obliga a escoger entre mis tenis favoritos y mi país. ¿Desde cuando la bandera y el himno nacional se volvieron ofensivos?", escribió el usuario de Twitter, Sean Clancy (@sclancy79), junto a un video donde quema sus "Nike".

Kaepernick, sin equipo desde hace un par de temporadas, comenzó a arrodillarse durante la entonación de himno de Estados Unidos previo a los juegos de la NFL en protesta de la discriminación racial en el país.

Varios jugadores se unieron y el asunto ha sido varias veces críticado del Presidente Trump.

