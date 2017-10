Defiende esposa a Goodell con cuenta falsa de Twitter

Con una identidad falsa en Twitter, la esposa de Roger Goodell defendía al Comisionado de la NFL de los ataques que recibía en esta red social.

Una investigación periodística reveló que Jane Skinner Goodell usaba el alias de "Jones smith" desde 2014 para responder a críticas contra su marido.

Una vez descubierta, ella admitió que le frustraba no poder darle respuesta a tanta injusticia contra su marido.

"Fue una cosa muy tonta y lo hice porque me sentía frustrada y por amor. Como ex miembro de los medios, siempre me molesta cuando la cobertura no presentan una historia de forma completa y acertada", dijo Skinner Goodell.

"También soy esposa y madre. Siempre he defendido apasionadamente al hombre trabajador que amo y siempre lo haré. Tal vez ya no usaré Twitter para hacerlo en el futuro".

La investigación descubrió que ella utilizó la cuenta 14 veces para defender a su esposo.

La Liga se ha visto convulsionada por los actos de protesta (hincarse, mantenerse sentado o entrelazar los brazos) en que han incurrido muchos de los jugadores al momento de escuchar el himno antes de cada partido.