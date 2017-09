ESPN Deportes revela planes de cobertura para temporada de la NFL

ESPN Deportes anunció que cubrirá en vivo 17 encuentros de la temporada regular de Monday Night Football comenzando este lunes 11 de septiembre con un encuentro doble – en que los New Orleans Saints visitan a los Minnesota Vikings (06:55 p.m. ET) y Los Ángeles Chargers visitan a los Denver Broncos (10:15 p.m. ET). Además de Monday Night Football, ESPN Deportes transmitirá una eliminatoria de comodines y el campeonato Pro Bowl. Asimismo, en un esfuerzo por brindar un mayor servicio a la audiencia hispana, la presentación en español de Monday Night Football de ESPN Deportes transmitirá en forma simultánea las nueve primeras semanas (diez partidos) por ESPN2.

Álvaro Martín será el relator jugada a jugada de MNF por ESPN Deportes en conjunto con el analista Raúl Allegre, campeón del Super Bowl XXI y John Sutcliffe como reportero desde los estadios. Cada presentación de Monday Night Football por ESPN Deportes será precedida por la edición previa al partido de NFL Esta Noche a las 8 p.m. ET, conducida por Eduardo Varela y Pablo Viruega, con los reportes de John Sutcliffe. Además, el programa semanal de ESPN Deportes NFL Live regresa cada sábado por la mañana a las 8 a.m. ET.

Las presentaciones en español de MNF también se transmitirán en vivo por streaming mediante la aplicación ESPN App para los fans con conexión de alta velocidad a Internet o suscripciones a video de proveedores afiliados con acceso a contenido por computadoras y tabletas. ESPN Deportes Radio, disponible en 39 afiliados a través de los Estados Unidos, también transmitirá los partidos en vivo con Kenneth Garay y Sebastián Martínez Christensen en la narración.

Fecha Hora (E) Evento Plataformas

Lunes, 11 de sep. 7:00 p.m. New Orleans Saints - Minnesota Vikings ESPN2, ESPN Deportes

10:15 p.m. Los Angeles Chargers - Denver Broncos ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 18 de sep. 8:15 p.m. Detroit Lions - New York Giants ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 25 de sep. 8:15 p.m. Dallas Cowboys - Arizona Cardinals ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 2 de oct. 8:15 p.m. Washington Redskins - Kansas City Chiefs ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 9 de oct. 8:15 p.m. Minnesota Vikings - Chicago Bears ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 16 de oct. 8:15 p.m. Indianapolis Colts - Tennessee Titans ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 23 de oct. 8:15 p.m. Washington Redskins - Philadelphia Eagles ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 30 de oct. 8:15 p.m. Denver Broncos - Kansas City Chiefs ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 6 de nov. 8:15 p.m. Detroit Lions - Green Bay Packers ESPN2, ESPN Deportes

Lunes, 13 de nov. 8:15 p.m. Miami Dolphins - Carolina Panthers ESPN Deportes

Lunes, 20 de nov. 8:15 p.m. Atlanta Falcons - Seattle Seahawks ESPN Deportes

Lunes, 27 de nov. 8:15 p.m. Houston Texans - Baltimore Ravens ESPN Deportes

Lunes, 4 de dic. 8:15 p.m. Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals ESPN Deportes

Lunes, 11 de dic. 8:15 p.m. New England Patriots - Miami Dolphins ESPN Deportes

Lunes, 18 de dic. 8:15 p.m. Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers ESPN Deportes

Lunes, 25 de dic. 8:15 p.m. Oakland Raiders - Philadelphia Eagles ESPN Deportes