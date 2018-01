RESUMEN: Los Eagles destrozan a Minnesota; jugarán el Super Bowl LII ante Nueva Inglaterra

Nick Foles lanzó para tres touchdowns y los Eagles de Filadelfia hicieron una gran jugada tras otra el domingo para ganar el título de la Conferencia Nacional en una sorprendente paliza de 38-7 sobre los Vikings de Minnesota.

Ahora los Eagles irán a su primer Super Bowl desde 2005 frente al equipo que los derrotó en ese entonces, Nueva Inglaterra, actual campeón de la Conferencia Americana.

Foles llegó muy inspirado, con pases para 352 yardas en un desempeño que podría hacer que los seguidores de Filadelfia ya no extrañen tanto al lesionado Carson Wentz.

Una devolución espectacular de 50 yardas de Patrick Robinson tras interceptar un pase le dio un buen arranque a Filadelfia (15-3). Luego Foles y su ofensiva despedazaron a la mejor defensiva de la liga, con largos pases de anotación a Alshon Jeffery y Torrey Smith.

LeGarrette Blount recorrió 11 yardas para anotar cuando las cosas ya estaban decididas en la primera mitad, y ahora los Eagles se dirigen a un partido por el título de la NFL que los Vikings (14-4) esperaban fuera en su propio estadio.

Se acabó el partido, los Eagles avanzan a su primer Super Bowl desde 2005 con un triunfo de 38-7 sobre los Vikings de Minnesota.

Los Vikings se quedaron con las ganas de ser el primer equipo en jugar en casa para el gran partido pues el de esta temporada se celebrará en el U.S. Bank Stadium.

4to cuarto 5:52 - OTRA perdida del ovoide de Keenum, lanza su segunda intercepción del partido tras avanzar 75 yardas en nueve jugadas; el free safety Corey Graham lo pescó en la yarda siete

4to cuarto 14:15 -TOUCHDOWN EAGLES, por segunda ocasión en el partido, Foles encuentra a Jeffrey para la anotación en lo que fue una jugada de cinco yardas para culminar una serie de 12 jugadas que recorrió 91 yardas, con el marcador 38-7, Filadelfia ya saborea el Super Bowl

3er cuarto 6:27-Parecia que los Vikings habían anotado tras permitir 31 puntos se contestación, Adam Thielen tuvo el ovoide en el end zone a pase de siete yardas de Keenum en cuarto down, sin embargo la jugada fue revertida por los referees pues el balón había tocado el césped antes de que el receptor lo asegurara, nada le sale a los vistantes

3er cuarto 10:05-TOUCHDOWN EAGLES, en una jugada de truco Foles se conecta con Torrey Smith para una anotación de 41 yardas que pone el marcador 31-7; el mariscal completó sus cinco pases en la serie de ocho jugadas que recorrió 75 yardas

MEDIO TIEMPO

2do cuarto :04-Los Eagles amplían su ventaja antes de irse a los vestidores para el medio tiempo con un gol de campo para poner las cosas 24-7 tras una serie de cuatro jugadas de 69 yardas; la jugada clave sin duda fue un pase de 36 yardas de Foles a su tight end Zach Ertz

2do cuarto 1:18 -TOUCHDOWN EAGLES, de nuevo una pérdida del ovoide de Keenum de Minnesota termina en una anotación para Filadelfia; en un pase largo Foles se conecta con Alshon Jeffrey para una jugada de 53 yardas, el marcador se pone 21-7

2do cuarto 3:25-Filadelfia le QUITA el ovoide a Vikings, el defensive end novato Derek Barnett despoja a Keennum en una captura; Chris Long se queda con el balón en la 24 de los Eagles

2do cuarto 13:42-TOUCHDOWN DE EAGLES, entra al end zone desde 11 yardas afuera para darle la ventaja a los de casa 14-; Filadelfia recorrió 62 yardas en 12 jugadas para poder culminar la serie

1er cuarto 6:26-TOUCHDOWN DE EAGLES, Case Keenum queda corto con el pase y es interceptado por Patrick Robinson en la sexta jugada de la serie, el esquinero regreso el ovoide 20 yardas para la anotación que puso las cosas 7-7

1er cuarto 8:40-Eagles le devuelven el ovoide a Minnesota en su yarda 14 tras crear mucho peligro con pases largos de Nick Foles, Torrey Smith no pudo capturar lo que hubiera sido un touchdown de 54 yardas en la segunda jugada de la serie de cuatro jugadas , 7-0

1r cuarto 10:14-TOUCHDOWN DE VIKINGS, Case Keenum se conecta con su tight end Kyle Rudolph en un pase de 25 yardas para anotar en la primera serie del partido, en la cual recorrieron 75 yardas en nueve jugadas

El ambiente previo al partido ha sido intenso. Aficionados de los Eagles le arrojaron botes de cerveza sin abrir a seguidores de Minnesota.

También hubo peleas entre los mismos aficionados de Filadelfia.

Hasta la policía se tuvo que involucrar en un incidente.

PREVIA

Hasta julio de 2016, los mariscales Case Keenum y Nick Foles se encontraban como compañeros con los Rams de Los Ángeles. Pero al ya no tener cabida en el equipo por la llegada de Jared Goff, eventualmente los dos se fueron por la puerta de atrás.

Hoy volverán a compartir un campo de juego, pero como rivales cuando se enfrenten como los mariscales estelares del partido.

Por cosas del destino, tras ser desechados por los Carneros, ahora ambos se encuentran como protagonistas a un paso del Super Bowl.

En la Semana 2, Keenum reemplazó al lesionado Sam Bradford y gracias a poder concretar jugadas en momentos determinantes -como su touchdown de 65 yardas con Stefon Diggs que les ayudó a vencer a Nueva Orleans 29-24 a segundos del final en la ronda divisional- se pudo establecer como el líder de la ofensiva de Minnesota. Ha ganado 12 de sus 15 juegos como estelar.

Por su parte Foles, quien regresó a Filadelfia después de ser traspasado a los Rams en 2015, también entró en acción por una lesión después de que el fenomenal Carson Wentz sufrió una rotura de ligamentos de rodilla en la Semana 14. No ha impresionado, pero con él el equipo tiene una marca de 3-1, incluyendo el triunfo en la ronda divisional contra Atlanta de 15-10.

Considerando que ambos equipos cuentan con formidables defensivas, Vikings tienen la número uno y Eagles la cuatro, y que ostentan buenos juegos juegos terrestres al ataque, la clave del choque será el duelo entre Keenum y Foles y como lidien contra la presión de los defensores contrarios.

Bienvenidos a la cobertura de HOY Deportes del juego de campeonato de la Conferencia Nacional de la NFL entre los Vikings de Minnesota (14-4) y los Eagles de Filadelfia (14-4).

