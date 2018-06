Donald Trump rescinde invitación de la visita de los campeones del Super Bowl a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescindió la invitación a los actuales campeones del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, luego de que el equipo no tenía planeado presentarse por completo.

La reunión con el mandatario iba a ocurrir en la Casa Blanca el martes a las 3 p.m., pero ante la negativa del equipo, Trump decidió que solo recibirá a los “1,000 aficionados” que se presentarán para una ceremonia especial y diferente a la que tradicionalmente se realiza.

Este es lo que dice el comunicado del presidente: “Los Eagels de Filadelfia no fueron capaces de venir a la Casa Blanca con el equipo completo para ser honrados mañana. Ellos no están de acuerdo con el Presidente porque él insiste que ellos se mantengan de pie durante el Himno Nacional, mano en el corazón, en honor a los grandes hombres y mujeres de nuestra milicia y la gente de nuestro país. Los Eagles querían mandar una pequeña delegación, pero los 1,000 aficionados que planearon venir al evento merecen algo mejor. Estos aficionados están aún invitados a la Casa Blanca para ser parte de un tipo de ceremonia diferente – una que honrará a nuestro gran país, pague tributo a nuestros héroes que pelean para protegerla, y de una manera ruidosa y orgullosa [entonan] el Himno Nacional. Estaré ahí a las 3:00 p.m. con los United States Marine Band y los United States Army Chorus para celebrar América”.

Donald Trump issues a statement saying neither the #Eagles, nor team representatives, are welcome at the White House tomorrow for their Super Bowl visit. Unreal. pic.twitter.com/PXEoZ43XY0