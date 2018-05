Favre ingresó tres veces en centros de rehabilitación durante su carrera

El exmariscal de campo Brett Favre ingresó tres veces en centros especiales de rehabilitación por su adicción al consumo de analgésicos y alcohol durante su carrera.

Favre, de 48 años, dijo que tomó hasta 14 Vicodin al mismo tiempo durante la temporada de 1995 cuando jugaba con los Packers de Green Bay y esa temporada ganó el primero de los tres premios consecutivos que recibió de Jugador Más Valioso (MVP) como profesional, según una en entrevista con la revista especializada Sports Illustred.

"Es realmente sorprendente, ya que recuerdo, lo bien que jugué ese año", valoró Favre.

"Fue un año de MVP para mí". Pero ese año, cuando me desperté en la mañana, mi primer pensamiento fue: 'Tengo que tomar más píldoras'".

Favre admitió que sus problemas con las pastillas lo llevaron a pasar 28 días en un centro en Rayville (Louisiana), a principios de la década de 1990.

El legendario mariscal de campo también señala en sus declaraciones que, en 1998, pasó 28 días en rehabilitación "estrictamente para tratarme por el exceso de bebidas alcohólicas".

La historia contada a través de Sports Illustred también menciona un período de 72 días previamente reportado en un centro de rehabilitación de Kansas City a mediados de la década de 1990 para salir de Vicodin.

"Cuando bebía, bebía en exceso", valoró Favre. "Así que cuando entré por segunda vez, al lugar en Kansas, recuerdo con claridad como me enfrenté a los profesionales del centro".

Favre explica que los profesionales le dijeron que la bebida era la droga que se estaba tomando y que lo estaba destruyendo.

"Me dijeron que beber era la droga de entrada para mí, y tenían razón, absolutamente correcto, pero no lo admitiría. Nunca olvidaré a una de las enfermeras. Pensé que lo tenía todo resuelto. Luché con esta enfermera todo el tiempo. No admitiría el problema de la bebida. Al final, ella me dijo: "Volverás".

"Volví. 1998. Adivina quién estaba esperando allí cuando entré, esa misma enfermera que me había adelantado que volvería", explicó el exmariscal de campo, que hizo historia con su desempeño como profesional.

Favre jugó en la NFL desde 1991 hasta 2010 con Falcons de Atlanta, Packers, Jets de Nueva York y Vikings de Minnesota, y fue incluido en el Salón de la fama de la NFL en la Clase del 2016.

Sus mejores años los vivió como líder de los Packers.