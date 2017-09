Leyenda de la NFL hace petición a estudiantes mexicanos

El quarterback Peyton Manning, cinco veces jugador más valioso de la NLF, pidió a miles de estudiantes mexicanos de primer nivel que jamás se rindan cuando aparezcan las dificultades en el camino.

"Es importante no rendirse, no siempre todo va a ser fácil; si fuera fácil, cualquiera lo haría", dijo el ex astro de los Colts y Broncos.

"Ustedes han perseverado, están en el camino correcto, pero habrá adversidades y deben vencerlas, ahí se sabrá el carácter que tienen", el ganador de dos Super Bowl.

Perdí habilidad para lanzar, pude haberme rendido después de cuatro cirugías, pero decidí intentarlo" — Peyton Manning, ex jugador de la NFL

Vestido con un elegante traje azul, con una camisa a rayas y una corbata naranja, Manning relató su momento de no rendirse en el deporte, cuando en la parte final de su carrera sufrió una grave lesión de cuello y logró regresar.

"Perdí habilidad para lanzar, pude haberme rendido después de cuatro cirugías, pero decidí intentarlo. Hubo gente que me ayudó, la familia, el médico que me dijo que si fuera su hijo sí me dejaba jugar. Regresé y jugué cuatro años más con un Super Bowl ganado", señaló.

En el Foro "México Siglo XXI", Manning aconsejó a los jóvenes que piensen abandonar algo que recuerden que siempre habrá quien trate de vencerlos y no lo pueden dejar, por ejemplo en un caso de bulling.

"No va a ser fácil, pero por favor no se rindan", aseveró.

El jugador retirado, con 22 años en el futbol americano, 18 de ellos en la NFL, le recordó a los jóvenes aspirantes a ser líderes de la sociedad que para lograr sus propósitos deben ganarse el respeto de los compañeros y eso se hace con hechos, no con discursos.

Peyton, de 41 años, insistió a los presentes estudiar y prepararse duro, como hizo él, un ejemplo de estudiante destacado y deportista destacado a la vez.

"Hay que tener una agenda semanal o mensual con horarios organizados. Para mi el aspecto académico siempre viene primero, no hubiera estado en el deporte sin buenas calificaciones, pueden ser buenos en ambas cosas si tienen disciplina", agregó.

Al responder preguntas de los jóvenes reconoció no extrañar que rivales de 300 libras de peso lo lancen al suelo en un partido, pero sí echa de menos la camaradería en el equipo, lo más hermoso en su paso por la NFL.

Sobre su vida actual, Peyton reveló que disfruta mucho dejar en la escuela a sus hijos y su prioridad es compartir la familia.

"Ahora estoy disponible para ellos y disfrutando la libertad; el año pasado fui a la muralla china con mi esposa, hago otras muchas cosas como colaborar con hospitales para niños.tengo más tiempo para ayudar", agregó

Al despedirse de los jóvenes mexicanos, Manning lo hizo con un consejo y le pidió a los chicos confiar en ellos.

"Tengan fe en ustedes trabajen arduamente y disfruten al hacerlo", concluyó.