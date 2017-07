DeAngelo Williams termina su carrera de luchador y quiere firmar en la NFL

El corredor DeAngelo Williams inició y concluyó su carrera como luchador el fin de semana con un triunfo, pero ahora dice estar enfocado en firmar con un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Williams, de 34 años de edad, formo parte del evento llamado Slammiversary XV de Impact Wrestling, el domingo, y bajó del cuadrilátero con la mano en alto.

De acuerdo al corredor su incursión en la lucha se debió sólo a que le prometió a su tío participar en un combate.

"Estar una vez sobre el cuadrilátero fue suficiente, no me quejo, fue una buena experiencia, pero debo reconocer que lo mío no es la lucha sino el fútbol", comentó el veterano de 12 años.

Agregó que se encuentra preparado físicamente, y que sólo espera una llamada de algún equipo de la NFL que necesite sus servicios.

También manifestó a los medios de comunicación que entrena a diario y que se mantiene en forma "esperando la llamada que me lleve de regreso a la NFL", indicó.

Además, explicó que no ha firmado ningún contrato, porque de haberlo hecho antes habría estado impedido de participar en el evento de lucha.

"Estoy seguro que alguno de los equipos de la NFL puede pensar que necesitan mi trabajo, y entonces ahí estaré demostrando que todavía puedo dar mucho como jugador de fútbol", dijo.

Williams logró 98 acarreos para 343 yardas y cuatro touchdowns en la temporada del 2016, incluyendo cuatro aperturas como titular con los Steelers de Pittsburgh.