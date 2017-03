Técnico de club uruguayo es despedido por polémico tuit

El técnico de un club de la primera división del fútbol uruguayo fue cesado el martes por haber escrito un tuit en el que se permitió bromear sobre la tradicional rivalidad entre Peñarol y Nacional, los dos clubes grandes del país, y que fue acusado de incitar la violencia.

Se trata de Mario Saralegui, técnico del club Liverpool y una vieja gloria de Peñarol, equipo con el que ganó como jugador cinco veces el campeonato uruguayo entre 1978 y 1993, y las Copas Libertadores e Intercontinental en 1982.

Tras una buena temporada en 2016, la actual campaña de Liverpool en el torneo local no es buena y algunos medios de prensa especulaban respecto a un posible despido o renuncia de Saralegui, que en la próxima fecha debía dirigir a su club frente a Nacional.

Ante esos rumores, el ex ídolo de Peñarol escribió en Twitter: "¿Qué se pensaron, que iba a renunciar para no jugar contra ustedes? El domingo somos la mitad más uno hinchando por Liverpool, va bala".

Su tuit provocó una catarata de críticas de hinchas de Liverpool y de Nacional. El presidente de Liverpool, José Luis Palma, dijo que no dudó un segundo en despedir a Saralegui, a pesar de que deportivamente cree en su capacidad y de que lo considera una persona bien intencionada.

Palma dijo que despidió a Saralegui "pura y exclusivamente por el tuit emitido en la tarde de ayer".

"No dudé. Él entiende que esto no genera violencia, pero yo tengo que actuar de acuerdo a mis convicciones., Y no tengo ninguna duda (que genera violencia), pese a que no sea su intención", dijo el dirigente a radio Sport.

Saralegui no borró su tuit, que ya tiene más de 680 retuits, 1.600 "me gusta" y 830 respuestas. Tras su despido, no ha vuelto a escribir en la red social.

El fútbol uruguayo se encuentra jaqueado por numerosos hechos de violencia. En septiembre de 2016 un grupo de fanáticos de Nacional atacó a balazos a un grupo de parciales de Peñarol que festejaba el aniversario de su club, asesinando a uno de ellos e hiriendo a otros dos. En noviembre, no se pudo jugar el clásico entre Peñarol y Nacional debido a una violenta asonada protagonizada por la barra brava de Peñarol, molesta porque los dirigentes no les habían regalado entradas.

Además de sus logros como jugador de Peñarol, Saralegui integró la selección uruguaya que ganó la Copa América 1983 y con River Plate de Argentina se consagró campeón de las Copas Libertadores e Intercontinental en 1986.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.